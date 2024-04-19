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Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова

19 апреля
2024 год

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19 апреля 2024

16 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж», приуроченная ко Дню Победы. В основе сюжета – история о двух друзьях – русском враче скорой помощи Сергее и чёрном копателе из Германии Пауле – которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год. Гостями премьеры стали Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, а также Владимир Мединский и другие.

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Александр Метёлкин

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Даниэль Литтау

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Агата Муцениеце

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Олеся Судзиловская

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Анна Чурина

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Маруся Климова

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Анна Пескова

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Владимир Мединский

Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова
фото: Андрей Шишканов

«Блиндаж» стартует в прокате во всех кинотеатрах страны 25 апреля.
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Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова фотографии
Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова фотографии
Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова фотографии
Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова фотографии
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Деконструкция «К звёздам»

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