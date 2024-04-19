Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова

«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры
Актриса, певица и просто красавица
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16 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж», приуроченная ко Дню Победы. В основе сюжета – история о двух друзьях – русском враче скорой помощи Сергее и чёрном копателе из Германии Пауле – которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год. Гостями премьеры стали Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, а также Владимир Мединский и другие.
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