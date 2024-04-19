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Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук

19 апреля
2024 год

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19 апреля 2024
18 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера психологического триллера Wink.ru «Я знаю, кто тебя убил» о человеке, для которого месть стала смыслом всей жизни. Среди гостей премьеры были актёры сериала Юлия Снигирь, Александр Яценко, Михаил Тройник, продюсеры Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников, а также Алла Сигалова, Софья Лебедева, Катя Кабак, Яна Крайнова и другие.

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Юлия Снигирь

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Михаил Тройник

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Александр Яценко с супругой

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Алла Сигалова

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Софья Лебедева

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Яна Крайнова

Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук
фото: Юлия Мельникова

Первые четыре серии будут доступны уже 1 мая, остальные четыре зрители увидят через неделю, 8 мая.
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Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук фотографии
Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук фотографии
Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук фотографии
Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук фотографии
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