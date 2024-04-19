Месть как смысл жизни: Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Фёдор Бондарчук

18 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера психологического триллера Wink.ru «Я знаю, кто тебя убил»
о человеке, для которого месть стала смыслом всей жизни. Среди гостей премьеры были актёры сериала Юлия Снигирь
, Александр Яценко
, Михаил Тройник
, продюсеры Фёдор Бондарчук
и Жора Крыжовников
, а также Алла Сигалова
, Софья Лебедева
, Катя Кабак
, Яна Крайнова
и другие.
фото: Юлия Снигирь
фото: Михаил Тройник
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников
фото: Александр Яценко с супругой
фото: Алла Сигалова
фото: Софья Лебедева
фото: Яна Крайнова
Первые четыре серии будут доступны уже 1 мая, остальные четыре зрители увидят через неделю, 8 мая. фото: Юлия Мельникова
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