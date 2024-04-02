Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка

Анна Хилькевич
готовится стать мамой в третий раз. О беременности актрисы стало известно во время эфира программы «Утро. ТНТ», где она появилась в красном облегающем платье.
«Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришёл. Мы уже рассказали об этом дочкам — они очень обрадовались. И мне захотелось поделиться радостной новостью со всей страной. Рождение ребёнка — это всегда большое счастье. Ещё очень символично, что пополнение в нашей семье случится именно в Год семьи, объявленный нашим президентом. Поэтому поддерживаем тренд на многодетность и увеличиваем рождаемость»
, – поделилась Анна. Вместе с мужем Артуром Мартиросяном
она воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию. Пол третьего ребёнка супруги пока не знают.
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