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Деконструкция «Звёздные врата»
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Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка

2 апреля
2024 год

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2 апреля 2024

Анна Хилькевич готовится стать мамой в третий раз. О беременности актрисы стало известно во время эфира программы «Утро. ТНТ», где она появилась в красном облегающем платье.

Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка

«Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришёл. Мы уже рассказали об этом дочкам — они очень обрадовались. И мне захотелось поделиться радостной новостью со всей страной. Рождение ребёнка — это всегда большое счастье. Ещё очень символично, что пополнение в нашей семье случится именно в Год семьи, объявленный нашим президентом. Поэтому поддерживаем тренд на многодетность и увеличиваем рождаемость», – поделилась Анна. Вместе с мужем Артуром Мартиросяном она воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию. Пол третьего ребёнка супруги пока не знают.

Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка
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Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка фотографии
Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка фотографии
Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка фотографии
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