L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна»

Российский хип-хоп исполнитель L'ONE (Леван Горозия
) озвучил главного героя картины Фатиха Акина «Золото Рейна»
. 11 апреля захватывающую историю о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи
выпускает в российский прокат независимая дистрибьюторская компания Arthouse.
Фильм посвящён пути популярного немецкого рэпера Xatar’а – детство в гетто, криминальная юность, дерзкое похищение золота и, наконец, слава: «Кино, основанное на истории рэпера, но на самом деле это кино о жизни. Оно показывает то, как надо поступать и как поступать лучше не стоит»
, ― поделился L’ONE. Это не первый его опыт озвучки персонажей, но впервые герой фильма настолько созвучен ему.
Особое значение для фильма имеет опера Рихарда Вагнера
из цикла «Кольцо нибелунгов» — вершина классической западной музыки. Акин использует сюжет о сокровищах, чей обладатель может править миром. Режиссёр превращает Xatar'а в современного героя мифа: пройдя тяжелые испытания, он находит благородное призвание в музыке.
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