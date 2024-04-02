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L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна»

2 апреля
2024 год

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2 апреля 2024
Российский хип-хоп исполнитель L'ONE (Леван Горозия) озвучил главного героя картины Фатиха Акина «Золото Рейна». 11 апреля захватывающую историю о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи выпускает в российский прокат независимая дистрибьюторская компания Arthouse.

L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна»

Фильм посвящён пути популярного немецкого рэпера Xatar’а – детство в гетто, криминальная юность, дерзкое похищение золота и, наконец, слава: «Кино, основанное на истории рэпера, но на самом деле это кино о жизни. Оно показывает то, как надо поступать и как поступать лучше не стоит», ― поделился L’ONE. Это не первый его опыт озвучки персонажей, но впервые герой фильма настолько созвучен ему.

Особое значение для фильма имеет опера Рихарда Вагнера из цикла «Кольцо нибелунгов» — вершина классической западной музыки. Акин использует сюжет о сокровищах, чей обладатель может править миром. Режиссёр превращает Xatar'а в современного героя мифа: пройдя тяжелые испытания, он находит благородное призвание в музыке.
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L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна» фотографии
L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна» фотографии
L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна» фотографии
L'ONE озвучил главного героя фильма «Золото Рейна» фотографии
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