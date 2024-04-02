Таинственный Бульдог: Гарик Харламов станет героем «Простоквашино»

Гарик Харламов
появится в качестве камео в мультсериале «Простоквашино»
. Об этом сообщила председатель Совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
.
Нарисованный и анимированный художниками студии шоумен окажется в центре событий одного из новых эпизодов под названием «Таинственный Бульдог»
. По сюжету серии Шарик знакомится с неким «Бульдогом» в Интернете. На личную встречу с новым приятелем незадачливый пёс отправляется вместе с Котом Матроскиным. Что получится, когда герои поймут, что их новый знакомый – знаменитый шоумен, зрители узнают этой осенью, когда серия появится в эфире.
«Камео – отдельный специфичный жанр. Когда ты примеряешь чей-то образ на себя – это гораздо легче, ты хотя бы понимаешь, что делаешь. А вот увидеть себя со стороны и тем более нарисованным среди персонажей – куда сложнее, но это очень прикольно! В этой серии вся моя жизнь нарисована – и личную сферу затронули, и любовь к Lego, и к хот-догам. Все, что в моей жизни есть – теперь в «Простоквашино»
, – поделился Гарик Харламов. Сейчас все вышедшие в эфир сезоны «Простоквашино» можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko
.
обсуждение >>