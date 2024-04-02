«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского*

«Весь мир и так знает, что там творится. Фильм круто сделан, если не говорить о моральной стороне. Он цепляет. Манский – мастер, он может так разыграть нотки, что и слезу выжмет, и посмеешься. Но если ты с чем-то не можешь ничего сделать, то надо это отложить в сторону. Это вопрос о слезинке одного ребёнка. Он весь мир этим не спас, но погубил одну семью», – считает Валерия.
фото: Виталий Манский*
Однако снять фильм про такую закрытую страну, как Северная Корея, по мнению Германики, неплохая идея: «Северная Корея – классная идея для фильма, но я бы не поехала. Ты не спасаешь мир, но губишь семью. И получаешь дивиденды на международных фестивалях. Простите, Виталий, что я вас обсуждаю, но мне кажется, вам не важно, что о вас говорят, главное – сколько».
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