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«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского*

2 апреля
2024 год

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2 апреля 2024
Валерия Гай Германика дала интервью Ксении Собчак, в котором поделилась мнением о документальном фильме Виталия Манского* про Северную Корею. В нём режиссёр показал устройство страны на примере простой семьи. Сценарий был написан корейскими специалистами, которые контролировали съемочный процесс, а весь отснятый материал проходил цензуру.

«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского*
фото: Валерия Гай Германика и Ксения Собчак

«Весь мир и так знает, что там творится. Фильм круто сделан, если не говорить о моральной стороне. Он цепляет. Манский – мастер, он может так разыграть нотки, что и слезу выжмет, и посмеешься. Но если ты с чем-то не можешь ничего сделать, то надо это отложить в сторону. Это вопрос о слезинке одного ребёнка. Он весь мир этим не спас, но погубил одну семью», – считает Валерия.

«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского*
фото: Виталий Манский*

Однако снять фильм про такую закрытую страну, как Северная Корея, по мнению Германики, неплохая идея: «Северная Корея – классная идея для фильма, но я бы не поехала. Ты не спасаешь мир, но губишь семью. И получаешь дивиденды на международных фестивалях. Простите, Виталий, что я вас обсуждаю, но мне кажется, вам не важно, что о вас говорят, главное – сколько».

*Признан в РФ иноагентом
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«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского* фотографии
«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского* фотографии
«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского* фотографии
«Он весь мир не спас, но погубил одну семью»: Валерия Гай Германика раскритиковала Виталия Манского* фотографии
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