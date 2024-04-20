Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса

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Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова

Быстрее, выше, сильнее: Леонид Каневский, Юрий Стоянов и Алексей Серебряков в тизер-трейлере сериала «Игры»

В Москве стартовали съемки сериала по заказу телеканала ТВ-3

«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам

Андрей Мерзликин и Марина Александрова расследуют гибель эстрадного артиста в десятом сезоне «Мосгаза»

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«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной