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Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса

20 апреля
2024 год

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20 апреля 2024
18 апреля в российский прокат вышел фильм «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом в роли основателя психоанализа, который спорит со знакомым писателем о том, существует ли Бог. По случаю премьеры Кино-Театр.Ру решил вспомнить несколько интересных фактов из жизни легендарного актёра.

Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса

Энтони Хопкинс родился недалеко от английского города Порт-Толбот в семье пекарей. В детстве он часто помогал родителям по работе и думал, что станет преемником отца в пекарне. В 10 лет Энтони был слабо заинтересован в актёрском мастерстве, но всё же продолжил занятия в местном театральном кружке. Для будущего актёра сцена стала тем местом, где он мог показать своим школьным обидчикам, задиравшим его и других ребят, что он чего-то да стоит.

Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса
фото: Энтони Хопкинс с родителями

Ричард Артур, отец Энтони, вёл довольно разгульный образ жизни и нередко появлялся дома пьяным. Это сыграло ключевую роль в формировании алкогольной зависимости у самого актёра: по его словам, в загулы они отправлялись вместе с отцом и пили довольно сильно. После 15 лет бесконтрольного употребления алкоголя Энтони принял решение завязать за два дня до своего 38-летия.

А после съёмок в фильме «Молчание ягнят», где вопрос нездоровых пристрастий к тому, что совсем не является пищей, был на поверхности, Энтони Хопкинс принял решение отказаться от употребления продуктов животного происхождения.

Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса
фото: Кадр из фильма «Молчание ягнят»

В 79 лет актёр понял, что живопись для него – больше, чем хобби. Энтони создал собственную художественную студию и выставляет свои работы на выставках и в галереях. В этом ему помогла третья жена Стелла Арройяве, которая, разбирая старые вещи на чердаке, нашла ранние рисунки Хопкинса. Она посоветовала ему снова начать рисовать, и вот на арт-сцене появился новый художник.

Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса

Но живопись – не единственное хобби Энтони. В свободное время он любит играть на фортепиано. Причём Энтони не из числа простых музыкантов-любителей: в 2011 году он выпустил альбом классической музыки собственного сочинения под названием Composer. Актёр также написал музыку для фильмов, которые он снимал – «Август» и «Вихрь». А в 2011-м он вместе с Симфоническим оркестром Бирмингема презентовал свои композиции наряду с отдельными мелодиями из фильмов с его участием вроде «Молчания ягнят» и «На исходе дня».

Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса

Фильм «По Фрейду» в прокате с 18 апреля.

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фильмы
АвгустМолчание ягнятНа исходе дняПо Фрейду

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Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса фотографии
Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса фотографии
Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса фотографии
Вегетарианец, художник и композитор: За что мы любим Энтони Хопкинса фотографии
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