«Это не критика, а тупая ненависть»: Саша Бортич ответила хейтерам, которые считают её бесталанной

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Два друга: Агата Муцениеце, Александр Метёлкин и Маруся Климова

От любви не скрыться: Ирина Горбачёва, Даниил Воробьёв и Денис Шведов

События сюжетного приключения от третьего лица развернутся в альтернативной Российской Империи

Главные роли в пронзительной истории о творчестве озвучат дебютантки

Берем на карандаш: первый трейлер «Оглянись» от автора «Человека-бензопилы»

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«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной