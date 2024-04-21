«Это не критика, а тупая ненависть»: Саша Бортич ответила хейтерам, которые считают её бесталанной

Саша Бортич
приняла участие в проекте Kuji Podcast
, где рассказала о любимых сериалах, музыке и театре. После этого на неё обрушилась волна критики. В Телеграм-канале актриса опубликовала
пост о том, что её обидели злые комментарии.
«Честно, сегодня меня по-настоящему расстроили эти все злые комментарии. Не задели – на это давно уже иммунитет. Просто именно обидно. Думаю, это потому, что на записи была действительно тёплая атмосфера, я смогла расслабиться, побыть собой. Мне очень радостно было так подробно обсуждать любимую музыку, мы говорили про спектакли, про какие-то важные для меня вещи тоже. И вот после такого открыть комментарии и увидеть что я конченная, бесталанная, тупая, неинтересная – ну, как минимум странно»
.
На записи подкаста Александра рассказала о любимых фильмах и сериалах, среди которых – «Гарри Поттер»
и «Друзья»
. Это вызвало волну хейта, вплоть до призывов «дать леща» актрисе: «Каждый имеет право на своё мнение, я не могу нравится абсолютно всем и не хочу этого, и к критике я отношусь абсолютно спокойно. Но просто это не критика, а какая-то тупая ненависть. Откуда она растёт? Я рассказываю про музыку, театр и что мне нравится, и обсуждаем «Друзей» и другие ситкомы, разговор спокойный и без мата. Для меня загадка»
, – написала Бортич.
В следующем посте Бортич поблагодарила всех, кто выступил с поддержкой, и призвала всех быть друг к другу добрее: «Самое главное — дело не в том, что плохие слова попадают в меня и обижают, нет. Я всё понимаю про эти гадости, почему люди их пишут и что эти самые люди представляют из себя. Просто как будто хочется иногда обличать немного эту тему, этого зла в интернет общении. Даже если это капля в море, всё равно»
.
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