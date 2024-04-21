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«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности

21 апреля
2024 год

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21 апреля 2024

43-летняя Равшана Куркова входит в ту малочисленную группу людей, которые совершили сделку на перекрёстке в обмен на вечную молодость годами не меняются внешне. Однако за этим неизменным результатом кроется невидимая миру самодисциплина, отказ от вредных привычек и прочие мероприятия по борьбе с гравитацией и временем. На днях актриса призналась подписчикам в запретграме, что набрала 14 кг после рождения дочери. И что возврат к прежней форме был невозможен исключительно благодаря “хорошей генетике”, с которой её постоянно поздравляют.

«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности

«Когда мне говорят про «хорошую генетику», я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме - это всегда большой труд и самодисциплина. Любую генетику легко испортить неправильным образом жизни. Я равнодушна к сладкому и алкоголю, не ем углеводы после 16.00, много двигаюсь, стараюсь заниматься спортом максимум через день (неважно, это будет йога, пилатес, стретчинг, дэнс-микс, силовая или кардио, важна система - не пропускать больше 2 дней, находить в расписании эти час-полтора на занятия). После [рождения] дочки я набрала 14 кг и первые полгода после рождения мне вообще сложно было заставить себя что-либо делать с оставшимися лишними килограммами (хоть я и переживала, что мой размер одежды изменился). Стало очевидно: чтобы вернуть свой привычный вес и лёгкость, придётся потрудиться».

«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности

«И начать нужно сначала с того, чтобы пересмотреть своё отношение к ограничениям и вместо сиюминутного удовольствия (полежать на диване ещё немножко или бесконечно перекусывать всякой ерундой), выбрать результат, который, спустя некоторое время, будет радовать каждый день. В книге Педро Вивара «Суперсапиенс», которую я читаю прямо сейчас, есть созвучные мысли: «Не стоит воспринимать добровольный выбор неудобств и самодисциплину как способ наказать самого себя: их нужно рассматривать как истинное проявление любви к себе… вот три совета, которые никогда не стоит забывать.
1. Ежедневные тренировки или строгая диета всегда более продуктивны, если выполняются по собственной воле, а не по указаниям врача вследствие различных расстройств и болезней.
2. По собственной воле каждый день вставать рано, посвящать время самообразованию и размышлению гораздо лучше, чем следовать идеям или убеждениям другого человека, тем более если вы с ним несогласны.
3. Откладывать сиюминутное вознаграждение посредством самодисциплины и самоконтроля всегда лучше, чем лишаться свободы вследствие принятых неправильных решений.
Эти три пункта – реальность, которую многие пытаются отрицать. Но спортсменов и других людей, достигших действительно многого, от остальных отличает то, что они способны продолжать двигаться дальше, когда их голова просит их остановиться».
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«Оставаться в форме после 35 лет — большой труд»: Равшана Куркова о секретах стройности фотографии
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