Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

18 апреля состоялась
премьера фантастического фильма «Сто лет тому вперёд»
, снятого по мотивам произведений Кира Булычёва
. Роль Алисы Селезнёвой в фильме исполнила 26-летняя уроженка Минска Даша Верещагина
, кинодебют которой состоялся в "замороженном" сериале «Анна К»
(Даша исполнила там роль Китти). До выхода фильма «Сто лет тому вперёд» зрители могли увидеть Дашу в заключительном сезоне «Трудных подростков»
, где она сыграла игроманку-клептоманку, и во второстепенной роли в фильме Юрия Мороза «Лунатики»
. В интервью журналу «ОК!»
Даша рассказала немного о себе.
О решении стать актрисой
«Это случилось ещё в детском саду. Нас спрашивали, кем мы хотим стать в будущем. И я попала в самую точку, сказав, что хочу стать актрисой. Я уверена, что до 5 лет мы все знаем о чём-то большем и можем предсказать своё будущее. Но чем осознаннее и старше становимся, тем больше отдаляемся от мечты, перестаем верить в невозможное»
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О детстве
«Я была безумно послушной и прилежной лет до 14, но из-за своей мягкости и наивности я стала жертвой буллинга в школе. К четырнадцати годам я устала от этого и поняла, что я намного сильней на самом деле, нужно менять тактику. Я перешла в другую школу, перекрасила волосы в черный и стала этакой Уэнсдей: ни с кем не разговаривала и смотрела исподлобья. И это сработало. В одиннадцатом классе, несмотря на то, что я долго и упорно отказывалась от своей мечты, поняла, что нужно пробовать. И поступила в Минске в БГУКИ на театральное отделение. Бабушка с мамой скептически относились, не понимали, зачем я каждый год параллельно поступаю в Москву. Но когда на третий год я поступила к Олегу Львовичу Кудряшову, родители успокоились»
.
Об авторитетах
«Я в любой ситуации звоню Саше Андрющенко
(режиссёр фильма «Сто лет тому вперёд»), который меня всегда направляет к Саше Петрову
. Так что, да, получается так, что Саша Петров — мой старший брат и главный советчик».
О повседневности
«Генеральная уборка — это мой лучший антидепрессант, внутри меня живет невероятный педант. У меня даже есть схема, как загрязнять квартиру, чтоб потом убирать ее как можно дольше. Я делаю это фундаментально»
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О спорте
«Я ненавидела танцевать и до сих пор не танцую, потому что ужасно стесняюсь и не умею этого делать. Да и в целом у меня были проблемы с координацией. Но после фильма «Сто лет тому вперед» всё изменилось: я втянулась в спорт, и это поглотило меня полностью. И теперь занимаюсь боксом и тягаю гири три раза в неделю»
.
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