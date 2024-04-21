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Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

21 апреля
2024 год

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21 апреля 2024
18 апреля состоялась премьера фантастического фильма «Сто лет тому вперёд», снятого по мотивам произведений Кира Булычёва. Роль Алисы Селезнёвой в фильме исполнила 26-летняя уроженка Минска Даша Верещагина, кинодебют которой состоялся в "замороженном" сериале «Анна К» (Даша исполнила там роль Китти). До выхода фильма «Сто лет тому вперёд» зрители могли увидеть Дашу в заключительном сезоне «Трудных подростков», где она сыграла игроманку-клептоманку, и во второстепенной роли в фильме Юрия Мороза «Лунатики». В интервью журналу «ОК!» Даша рассказала немного о себе.

Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

О решении стать актрисой

«Это случилось ещё в детском саду. Нас спрашивали, кем мы хотим стать в будущем. И я попала в самую точку, сказав, что хочу стать актрисой. Я уверена, что до 5 лет мы все знаем о чём-то большем и можем предсказать своё будущее. Но чем осознаннее и старше становимся, тем больше отдаляемся от мечты, перестаем верить в невозможное».

О детстве

«Я была безумно послушной и прилежной лет до 14, но из-за своей мягкости и наивности я стала жертвой буллинга в школе. К четырнадцати годам я устала от этого и поняла, что я намного сильней на самом деле, нужно менять тактику. Я перешла в другую школу, перекрасила волосы в черный и стала этакой Уэнсдей: ни с кем не разговаривала и смотрела исподлобья. И это сработало. В одиннадцатом классе, несмотря на то, что я долго и упорно отказывалась от своей мечты, поняла, что нужно пробовать. И поступила в Минске в БГУКИ на театральное отделение. Бабушка с мамой скептически относились, не понимали, зачем я каждый год параллельно поступаю в Москву. Но когда на третий год я поступила к Олегу Львовичу Кудряшову, родители успокоились».

Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

Об авторитетах

«Я в любой ситуации звоню Саше Андрющенко (режиссёр фильма «Сто лет тому вперёд»), который меня всегда направляет к Саше Петрову. Так что, да, получается так, что Саша Петров — мой старший брат и главный советчик».

О повседневности

«Генеральная уборка — это мой лучший антидепрессант, внутри меня живет невероятный педант. У меня даже есть схема, как загрязнять квартиру, чтоб потом убирать ее как можно дольше. Я делаю это фундаментально».

Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной

О спорте

«Я ненавидела танцевать и до сих пор не танцую, потому что ужасно стесняюсь и не умею этого делать. Да и в целом у меня были проблемы с координацией. Но после фильма «Сто лет тому вперед» всё изменилось: я втянулась в спорт, и это поглотило меня полностью. И теперь занимаюсь боксом и тягаю гири три раза в неделю».
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Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной фотографии
Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной фотографии
Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной фотографии
Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной фотографии
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