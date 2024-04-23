«Меня не зовут на кастинги»: Татьяна Васильева об отсутствии работы в кино

На фоне сериального бума многие артисты старой школы перезапустили свою карьеру. Но это не коснулось Татьяны Васильевой
, которая уже много лет не снимается в кино. В интервью Валерии Гай Германике
актриса призналась, что не сумела подстроится под современные реалии и теперь просто не знает, что делать, а на кастинги её не зовут.
«У меня был период, [когда я считала, что кастинги не нужны]. Я думала: Ну сходите в театр, посмотрите на меня в действии. А теперь я понимаю, что пришли другие времена. Почему я должна сопротивляться этому? Если приглашают, я хожу. Но это всегда неудачно. Не потому что я чего-то не могу, а потому что я не понимаю, что от меня хотят. Это всегда заканчивается разговором о том, что я закончила и где училась»
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Татьяна понимает, что под новое время надо подстраиваться, но она совершенно не знает, как: «Мне идти самой открывать двери и говорить: возьмите меня на кастинг? Я очень хочу прижиться к современности. Очень. Но как мне это сделать? Я уже не знаю, как это — сниматься. Я уже не понимаю. Я всё жду. Наверное, я не права в том, что я жду. Надо действовать. Но как-то я не привыкла. Обычно телефон разрывался, и я говорила: не могу, не могу, не могу. Просто мне не везёт и не те люди ко мне приходят».
Татьяна служит в Школе Современной Пьесы
, но театр не удовлетворяет её амбиций. «Я не расходую свой талант. У меня нет выхода, той работы, где я могла бы совершить. Театр компенсирует это в маленькой степени. Предлагают всё не то, а что я хочу сыграть, никому не надо. Я хочу сыграть трагедии Шекспира, «Вишнёвый сад», который никому не нужен. Я не знаю, сколько мне осталось. Но я ещё ничего не сыграла, хотя я сыграла хренову тучу всего»
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