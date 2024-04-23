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Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове

23 апреля
2024 год

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23 апреля 2024
Легендарный тренер Татьяна Тарасова, вырастившая несколько поколений олимпийских чемпионов, в интервью Надежде Стрелец рассказала об отце, конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине, Романе Костомарове и Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове

О фильме «Легенда номер 17»

«Я не хотела идти на премьеру. Боялась, что про отца (роль тренера Анатолия Тарасова в фильме исполнил Владимир Меньшиков — прим. ред.) опять будут какие-то гадости говорить. Хотя он огромная величина не только для нашей страны, но и для всего мира. И мне не хотелось слушать, что у него плохой характер. Человек, который делает что-то лучше всех в мире и доходит до этого собственным умом, у него не может быть хорошего характера.
Но потом подруга сходила на фильм, позвонила моей подруге и сказала: пусть Танька идёт и не переживает».

Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове
фото: Ирина Роднина и Татьяна Тарасова

О конфликте с Ирине Родниной

«Ой, как я про Роднину не хочу говорить. Мне не понятно, с чего она вдруг [перестала со мной здороваться]. Ничего не случилось. Я не думала, что наступит день, когда она со мной не будет здороваться. У меня нет никаких догадок, почему это происходит. Наверное, ей кто-то что-то сказал».

Об Этери Тутберидзе

«Даже нет разговора, конечно, она главный тренер в стране. Я не буду её критиковать. Она делает из этих девочек звёзд. А потом они меняются. И им тоже нужно приложить усилие, чтобы остаться, чтобы быть ей интересными и чтобы она с ними работала».

Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове
фото: Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин

Об Алексее Ягудине

«Я от него в отпаде, молодец он. Он образованный парень, он закончил школу с медалью. Он всегда был умный. Он большой молодец, у него получается жизнь. И за что бы он не брался, его там видно».

О Романе Костомарове

«Понятно, что жизнь будет не сахар. Но искать виноватых — неправильно. Тем более среди врачей. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом, надежды не было. Катание в лютый мороз простуженным — мы все так делаем. Оксана, жена Ромы — грандиозная. Правильного человека он себе выбрал по жизни».
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№ 1
Юля Наумова   23.04.2024 - 13:35
никогда не нравилась Тарасова. каждый раз, когда она говорит чувствуется ложь, особенно её хвальба.. может ошибаюсь, но я не верю в такую искренность. читать далее>>
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фильмы
Легенда №17

фотографии >>
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове фотографии
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове фотографии
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове фотографии
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове фотографии
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