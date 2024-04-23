Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной, Алексее Ягудине и Романе Костомарове

«Я не хотела идти на премьеру. Боялась, что про отца (роль тренера Анатолия Тарасова в фильме исполнил Владимир Меньшиков — прим. ред.) опять будут какие-то гадости говорить. Хотя он огромная величина не только для нашей страны, но и для всего мира. И мне не хотелось слушать, что у него плохой характер. Человек, который делает что-то лучше всех в мире и доходит до этого собственным умом, у него не может быть хорошего характера.
Но потом подруга сходила на фильм, позвонила моей подруге и сказала: пусть Танька идёт и не переживает».
«Ой, как я про Роднину не хочу говорить. Мне не понятно, с чего она вдруг [перестала со мной здороваться]. Ничего не случилось. Я не думала, что наступит день, когда она со мной не будет здороваться. У меня нет никаких догадок, почему это происходит. Наверное, ей кто-то что-то сказал».
Об Этери Тутберидзе
«Даже нет разговора, конечно, она главный тренер в стране. Я не буду её критиковать. Она делает из этих девочек звёзд. А потом они меняются. И им тоже нужно приложить усилие, чтобы остаться, чтобы быть ей интересными и чтобы она с ними работала».
«Понятно, что жизнь будет не сахар. Но искать виноватых — неправильно. Тем более среди врачей. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом, надежды не было. Катание в лютый мороз простуженным — мы все так делаем. Оксана, жена Ромы — грандиозная. Правильного человека он себе выбрал по жизни».
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