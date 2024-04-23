А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко

фото: Глафира Тарханова на съёмках "Обоюдного согласия" в изумрудном колье Gernica
фото: Елена Ханга на съёмках "Обоюдного согласия" в украшениях Gernica
Германика настолько увлеклась ювелирным бизнесом, что начала учиться на геммолога, хотя это образование совершенно не обязательно для ювелиров. «Меня обманули: когда я покупала в первый раз изумруды, мне продали стекло. И после этого я захотела пойти учиться на геммолога. Мне захотелось понять, как отличать камни, как их узнавать», — призналась Валерия в интервьюКсении Собчак. В том же интервью режиссёр объяснила, что затея с ювелирным брендом была своего рода сублимацией и помогала ей пережить творческий кризис.
фото: Кольцо Gernica
Кино-Театр.Ру заметил, что производство ювелирных изделий стало распространённым видом подработки модным увлечением в артистической среде. Любительница рукоделия Екатерина Вилкова начинала с колечек из бисера для друзей. А потом основала собственный бренд VilKa, для которого делает украшения собственными руками.
фото: Екатерина Вилкова в украшениях VilKa
«Это больше творческая, а не коммерческая история, потому что зарабатываю я в другом месте и делаю это неплохо. Актёрство - моя профессия и работа, я получаю от неё удовольствие. Но мне хочется иногда от неё отвлечься. И украшения - это такая отдушина. Я не смогу сделать завод. Мне хочется руками, только самой. Производить - это кайф. Каждое украшение сделано моими руками. Мне нравится сам процесс», - заверяла Екатерина в интервью Лауре Джугелии.
фото: Екатерина Вилкова в украшениях VilKa
Звезда сериала «Иные»Ирина Мартыненко тоже делает бусы на продажу. В интервью журналу «Hello!» актриса призналась, что для неё это один из верных способов отдохнуть и расслабиться. Однако возможность подзаработать на любимом хобби актриса тоже не упускает, продавая свои украшения в запретграме.
фото: Ирина Мартыненко в украшениях busiki.bijoux
«У меня есть небольшой проект, я делаю свои украшения busiki.bijoux — это тоже своего рода медитация для меня. Такой способ побыть с самим собой».
Поскольку в тренде экологичность и “устойчивое развитие” (не спрашивайте, мы сами ничего в этом не понимаем), Никки сделала ставку на ресайклинг и делает украшения из золота, извлечённого из старых материнских плат компьютеров Dell. Никки выпустила первую коллекцию весной 2017 года, инвестировав в бренд кровные 200 000$.
обсуждение >>