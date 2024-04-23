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А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко

23 апреля
2024 год

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23 апреля 2024
Два года назад Валерия Гай Германика основала собственный ювелирный бренд Gernica и теперь одаривает серьгами и подвесками гостей своего ютюб-шоу и актрис сериала «Обоюдное согласие», которые пиарят украшения её бренда прямо в кадре.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Глафира Тарханова на съёмках "Обоюдного согласия" в изумрудном колье Gernica

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Елена Ханга на съёмках "Обоюдного согласия" в украшениях Gernica

Германика настолько увлеклась ювелирным бизнесом, что начала учиться на геммолога, хотя это образование совершенно не обязательно для ювелиров. «Меня обманули: когда я покупала в первый раз изумруды, мне продали стекло. И после этого я захотела пойти учиться на геммолога. Мне захотелось понять, как отличать камни, как их узнавать», — призналась Валерия в интервью Ксении Собчак. В том же интервью режиссёр объяснила, что затея с ювелирным брендом была своего рода сублимацией и помогала ей пережить творческий кризис.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Кольцо Gernica

Кино-Театр.Ру заметил, что производство ювелирных изделий стало распространённым видом подработки модным увлечением в артистической среде. Любительница рукоделия Екатерина Вилкова начинала с колечек из бисера для друзей. А потом основала собственный бренд VilKa, для которого делает украшения собственными руками.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Екатерина Вилкова в украшениях VilKa

«Это больше творческая, а не коммерческая история, потому что зарабатываю я в другом месте и делаю это неплохо. Актёрство - моя профессия и работа, я получаю от неё удовольствие. Но мне хочется иногда от неё отвлечься. И украшения - это такая отдушина. Я не смогу сделать завод. Мне хочется руками, только самой. Производить - это кайф. Каждое украшение сделано моими руками. Мне нравится сам процесс», - заверяла Екатерина в интервью Лауре Джугелии.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Екатерина Вилкова в украшениях VilKa

Звезда сериала «Иные» Ирина Мартыненко тоже делает бусы на продажу. В интервью журналу «Hello!» актриса призналась, что для неё это один из верных способов отдохнуть и расслабиться. Однако возможность подзаработать на любимом хобби актриса тоже не упускает, продавая свои украшения в запретграме.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Ирина Мартыненко в украшениях busiki.bijoux

«У меня есть небольшой проект, я делаю свои украшения busiki.bijoux — это тоже своего рода медитация для меня. Такой способ побыть с самим собой».

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Украшения busiki.bijoux

Супруга Иена Сомерхольдера (влюбившаяся когда-то в Павла Прилучного), актриса Никки Рид давно не снимается в кино, сосредоточившись на материнстве и продвижении своего ювелирного бренда Bayou with Love.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Никки Рид в украшениях Bayou with Love

Поскольку в тренде экологичность и “устойчивое развитие” (не спрашивайте, мы сами ничего в этом не понимаем), Никки сделала ставку на ресайклинг и делает украшения из золота, извлечённого из старых материнских плат компьютеров Dell. Никки выпустила первую коллекцию весной 2017 года, инвестировав в бренд кровные 200 000$.

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
фото: Никки Рид в украшениях Bayou with Love
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А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко фотографии
А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко фотографии
А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко фотографии
А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко фотографии
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