Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк

что почитать?

Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима»

Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое

В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино

Джон Траволта и Николас Кейдж вернутся к своим ролям в сиквеле «Без лица»

Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро и Ко на ММКФ-2024

Апрельский дождь: «Мужчина и женщина» — московский альманах на мотив оттепельного кино

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино