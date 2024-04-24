Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк

А ещё я ювелир: Какие украшения делают Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика и Ирина Мартыненко
Хобби, превратившееся в бизнес
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23 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ комедии «Неприличные гости» о том, как тонкие стены новостройки становятся поводом для знакомства. Первыми фильм посмотрели актёры картины Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная, Янина Студилина и Владимир Сычёв, а также Эвелина Блёданс, Глафира Тарханова, Лиза Моряк, Светлана Степанковская, Яна Крайнова, Виктория Богатырёва, Никита Дювбанов и другие.
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