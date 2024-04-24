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Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк

24 апреля
2024 год

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24 апреля 2024

23 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ комедии «Неприличные гости» о том, как тонкие стены новостройки становятся поводом для знакомства. Первыми фильм посмотрели актёры картины Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная, Янина Студилина и Владимир Сычёв, а также Эвелина Блёданс, Глафира Тарханова, Лиза Моряк, Светлана Степанковская, Яна Крайнова, Виктория Богатырёва, Никита Дювбанов и другие.

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Павел Прилучный

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Зепюр Прилучная

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Максим Лагашкин

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Виктория Богатырёва

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Янина Студилина

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Владимир Сычёв

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Эвелина Блёданс

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Глафира Тарханова с подругой

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Лиза Моряк

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Светлана Степанковская

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Яна Крайнова

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Никита Дювбанов

Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк
фото: Екатерина Стулова

Фильм «Неприличные гости» выйдет в широкий прокат 25 апреля.
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Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк фотографии
Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк фотографии
Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк фотографии
Неприличное предложение: Павел Прилучный, Янина Студилина и Лиза Моряк фотографии
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