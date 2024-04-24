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Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин

24 апреля
2024 год

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24 апреля 2024
В рамках ММКФ состоялся показ сериала «Прометей» о бывшем сотруднике спецслужб Шапошникове, который расследует дело об исчезновении самолёта в 1998 году. Проект, снятый на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики, первыми посмотрели исполнители главных ролей Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин, а также Анна Котова, Сергей Пахомов, Иван Трушин, Алёна Чехова, Алина Недобитко и другие.

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Любовь Аксёнова

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Филипп Янковский

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Игорь Гордин

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Анна Котова

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Сергей Пахомов

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Иван Трушин

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Алёна Чехова

Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин
фото: Алина Недобитко

Премьера сериала «Прометей» состоится на Кинопоиске в 2024 году.
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Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин фотографии
Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин фотографии
Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин фотографии
Кладбище самолётов: Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Игорь Гордин фотографии
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