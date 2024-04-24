Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины

Авторы фильма «Мастер и Маргарита»
, уехавшие из России, не получают гонорары от проката картины. Об этом сообщила
министр культуры РФ Ольга Любимова
.
«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду – без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает»
, - сказала Любимова. Вероятно, она говорит про режиссёра фильма Михаила Локшина
.
Министр отметила, что «Мастер и Маргарита» – «огромный проект», в который вложили порядка 1 млрд рублей бюджетных средств: «Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссёр и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая. Потому что над картиной трудились порядка 200 человек, и для них для всех это их общий ребёнок»
, – пояснила министр.
Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. К середине апреля кассовые сборы фильма в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей.
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