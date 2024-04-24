Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины

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Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино