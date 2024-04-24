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Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины

24 апреля
2024 год

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24 апреля 2024

Авторы фильма «Мастер и Маргарита», уехавшие из России, не получают гонорары от проката картины. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду – без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», - сказала Любимова. Вероятно, она говорит про режиссёра фильма Михаила Локшина.

Министр отметила, что «Мастер и Маргарита» – «огромный проект», в который вложили порядка 1 млрд рублей бюджетных средств: «Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссёр и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая. Потому что над картиной трудились порядка 200 человек, и для них для всех это их общий ребёнок», – пояснила министр.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. К середине апреля кассовые сборы фильма в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей.
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Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины фотографии
Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины фотографии
Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины фотографии
Режиссёр «Мастера и Маргариты» не получает гонорар от проката картины фотографии
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