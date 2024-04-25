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Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада

25 апреля
2024 год

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25 апреля 2024
24 апреля в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Шпион на всю голову», главную роль в котором исполнил Кевин Спейси. Его героя, обаятельного спецагента, которому надо разобраться с самым необычным делом в карьере, озвучил Гарик Харламов. Среди гостей премьеры были Катерина Ковальчук, Ирина Хакамада, Лянка Грыу, Евгения Малахова, Глафира Тарханова, Анжелика Каширина и другие.

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Ирина Хакамада

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Лянка Грыу

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Алсу

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Женя Малахова

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Глафира Тарханова и Илария Лопатина

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Анжелика Каширина

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Ирина Безрукова

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Маруся Климова

Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада
фото: Лариса Вербицкая

В российский прокат фильм «Шпион на всю голову» выйдет 9 мая.
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Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада фотографии
Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада фотографии
Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада фотографии
Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада фотографии
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