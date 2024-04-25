Классика жанра: Гарик Харламов, Глафира Тарханова и Ирина Хакамада

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Екатерина Вилкова и Анна Михалкова пытаются избавиться от пьющего родственника Тимофея Трибунцева в комедии «Минус Дима»

Актриса так и не смогла подстроиться под современность

«Меня не зовут на кастинги»: Татьяна Васильева об отсутствии работы в кино

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино