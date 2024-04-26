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Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин

26 апреля
2024 год

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26 апреля 2024
На онлайн-платформе PREMIER вышел сериал «Ректор» режиссёра Романа Фокина. Роль молодого, перспективного, но очень тревожного кандидата наук, возглавляющего лабораторию биохимии серьезного НИУ, сыграл 29-летний Владимир Канухин. Кино-Театр.Ру вдохновился образом Лаврика и подготовил подборку самых сексуальных ученых из мира кино.

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из сериала «Ректор»


Владимир Канухин, «Ректор».

Лаврентий Семенович, он же Лаврик, боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставили себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и привлекательный Лаврик – лучшая кандидатура.

Рэйчел Вайс, «Связанные насмерть».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из сериала «Связанные насмерть»

Героини Рэйчел Вайс, однояйцевые сестры-близнецы, работающие в гинекологическом отделении. Гениальные врачи, тихоня Беверли и эксцентричная Эллиот, мечтают открыть на Манхэттене передовой медицинский центр, который совместит родильный дом, репродуктивную клинику и научно-исследовательскую лабораторию. Для Беверли – это очередная попытка изменить родильную систему, которая пугает и унижает женщин, когда как Эллит ставит перед собой совсем другие задачи – смелые, но сомнительные с этической точки зрения эксперименты.

Билли Крадап, «Хранители».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Хранители»

Роль единственного обладателя суперспособностей в команде Хранителей сыграл Билли Крадап. Его герой – доктор Манхэттен – загадочный и привлекательный ученый, который случайным образом, в ходе научного эксперимента, предстает в сверхчеловеческом качестве и начинает светиться синим пламенем и разгуливать нагим.

Марина Александрова, «Точка ноль».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из сериала «Точка ноль»


Ученый в бегах, вирусолог Аня Маркова (Марина Александрова), бросает жизнь в Москве и переезжает работать в Новосибирск, где недалеко от города фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. Тогда в деревне разгорается чума нового типа.

Ева Грин, «Последняя любовь на Земле».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Последняя любовь на Земле»

Ева Грин в фильме «Последняя любовь на Земле» играет роль эпидемиолога, на передовой встречающего катастрофу. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. На этом трагическом фоне разворачивается история отношений героини Грин, Сьюзэн, с шеф-поваром в гастрономическом ресторане (Юэн МакГрегор). Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают – им уже не прожить друг без друга.

Дженнифер Лоуренс, «Не смотрите наверх».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Два астронома (Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо) узнают о приближении огромного метеорита, способного уничтожить Землю всего через полгода. Чтобы предупредить человечество об опасности, ученые отправляются в пресс-тур. Но их везде встречают с недоверием.

Джонни Депп, «Профессор».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Профессор»

Ричард Браун (Джонни Депп), американский профессор в расцвете лет, внезапно получает смертельный приговор — он болен раком лёгких в неоперабельной стадии. Болен до такой степени, что может покинуть этот мир в любую минуту. Ричард решает не тратить драгоценное время на попытки лечения. Игнорируя четыре горестных стадии (отрицание, злость, торг, депрессия), профессор пикирует прямиком в принятие. Интеллигентный человек, он выносит дискомфортные проявления своего горя за скобки, оставляя главное: теперь он будет говорить что думает и делать только то, что хочет.

Оксана Акиньшина, «Спутник».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Спутник»

Действие фильма «Спутник» разворачивается в СССР 1983 года. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков (Пётр Фёдоров) привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

Сандра Буллок, «Интерстеллар».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Интерстеллар»

В фильме «Интерстеллар» Сандра Буллок играет роль доктора Райан Стоун, ученого-астрофизика, отправленного в космическое путешествие вместе с группой исследователей. Они ищут новый дом для человечества, в условиях, когда Земля становится все менее пригодной для жизни.

Пол Беттани, «Происхождение».

Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
фото: Кадр из фильма «Происхождение»

Английский натуралист Чарльз Дарвин (Пол Беттани) публикует исследование «Происхождение видов», способное поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учёного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.
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