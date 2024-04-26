Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин

На онлайн-платформе PREMIER вышел сериал «Ректор» режиссёра Романа Фокина. Роль молодого, перспективного, но очень тревожного кандидата наук, возглавляющего лабораторию биохимии серьезного НИУ, сыграл 29-летний Владимир Канухин. Кино-Театр.Ру вдохновился образом Лаврика и подготовил подборку самых сексуальных ученых из мира кино.
Лаврентий Семенович, он же Лаврик, боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставили себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и привлекательный Лаврик – лучшая кандидатура.
Героини Рэйчел Вайс, однояйцевые сестры-близнецы, работающие в гинекологическом отделении. Гениальные врачи, тихоня Беверли и эксцентричная Эллиот, мечтают открыть на Манхэттене передовой медицинский центр, который совместит родильный дом, репродуктивную клинику и научно-исследовательскую лабораторию. Для Беверли – это очередная попытка изменить родильную систему, которая пугает и унижает женщин, когда как Эллит ставит перед собой совсем другие задачи – смелые, но сомнительные с этической точки зрения эксперименты.
Роль единственного обладателя суперспособностей в команде Хранителей сыграл Билли Крадап. Его герой – доктор Манхэттен – загадочный и привлекательный ученый, который случайным образом, в ходе научного эксперимента, предстает в сверхчеловеческом качестве и начинает светиться синим пламенем и разгуливать нагим.
Ученый в бегах, вирусолог Аня Маркова (Марина Александрова), бросает жизнь в Москве и переезжает работать в Новосибирск, где недалеко от города фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. Тогда в деревне разгорается чума нового типа.
Ева Грин в фильме «Последняя любовь на Земле» играет роль эпидемиолога, на передовой встречающего катастрофу. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. На этом трагическом фоне разворачивается история отношений героини Грин, Сьюзэн, с шеф-поваром в гастрономическом ресторане (Юэн МакГрегор). Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают – им уже не прожить друг без друга.
Два астронома (Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо) узнают о приближении огромного метеорита, способного уничтожить Землю всего через полгода. Чтобы предупредить человечество об опасности, ученые отправляются в пресс-тур. Но их везде встречают с недоверием.
Ричард Браун (Джонни Депп), американский профессор в расцвете лет, внезапно получает смертельный приговор — он болен раком лёгких в неоперабельной стадии. Болен до такой степени, что может покинуть этот мир в любую минуту. Ричард решает не тратить драгоценное время на попытки лечения. Игнорируя четыре горестных стадии (отрицание, злость, торг, депрессия), профессор пикирует прямиком в принятие. Интеллигентный человек, он выносит дискомфортные проявления своего горя за скобки, оставляя главное: теперь он будет говорить что думает и делать только то, что хочет.
Действие фильма «Спутник» разворачивается в СССР 1983 года. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков (Пётр Фёдоров) привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.
В фильме «Интерстеллар» Сандра Буллок играет роль доктора Райан Стоун, ученого-астрофизика, отправленного в космическое путешествие вместе с группой исследователей. Они ищут новый дом для человечества, в условиях, когда Земля становится все менее пригодной для жизни.
Английский натуралист Чарльз Дарвин (Пол Беттани) публикует исследование «Происхождение видов», способное поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учёного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.
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