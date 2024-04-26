Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин

что почитать?

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Анимация

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Хорошо, что жизнь не видеоигра. Или нет?