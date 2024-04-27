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Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок

27 апреля
2024 год

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27 апреля 2024

Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор Харви Вайнштейну, которого осудили на 23 года лишения свободы за изнасилование и домогательства. Суд посчитал, что в рамках дела была допущена ошибка: в ходе рассмотрения дела некоторым женщинам позволили давать показания, не касающиеся обвинения. Об этом сообщает Associated Press.

Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок

Кроме того, судья, рассматривающий дело против Вайнштейна, совершил ошибку, допустив перекрестный допрос продюсера таким образом, чтобы представить его в «крайне предвзятом» свете. Тем не менее Вайнштейн останется в заключении. В 2022 году в его отношении было вынесено еще одно судебное решение: кинопродюсера осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование. Кроме того, окружная прокуратура Манхэттена заявила, что будет настаивать на повторном суде над Вайнштейном.
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Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок фотографии
Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок фотографии
Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок фотографии
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