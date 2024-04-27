Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок

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Завершились натурные съемки детективного экшена Андрея Волгина «Красный шелк»
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Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор Харви Вайнштейну, которого осудили на 23 года лишения свободы за изнасилование и домогательства. Суд посчитал, что в рамках дела была допущена ошибка: в ходе рассмотрения дела некоторым женщинам позволили давать показания, не касающиеся обвинения. Об этом сообщает Associated Press.
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