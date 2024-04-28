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СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом

28 апреля
2024 год

Лайфстайл >>
28 апреля 2024
Такое финансово выгодное мероприятие, как публикация мемуаров, стало распространённым способом заработка в среде западных артистов. За последние пять лет свои автобиографии выпустили Мэттью Макконахи, Уилл Смит, Бритни Спирс, Деми Мур, Мэттью Пэрри, Виола Дэвис, Том Фелтон, Ребел Уилсон и Стэнли Туччи. На этом фоне мемуары Дженнифер Энистон, которая за 20 лет так и не раскрыла подробностей развода с Брэдом Питтом, станут долгожданной сенсацией.

СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом

Если ещё в 2021 году Дженнифер была не готова говорить на эту тему, то уже год спустя актриса пообещала, что "однажды сделает это". И если верить источникам издания «InTouch», этот день настал. А вдохновением послужили мемуары покойного друга Дженнифер Мэттью Перри, после смерти которого она осознала, что жизнь коротка.

Источник, якобы ознакомившийся с черновиком книги, обещает, что актриса решила снять все свои внутренние запреты и поведать секреты, о которых никто не знает. «Она знает, что люди хотят услышать о её романе с Брэдом Питтом и правду об их разводе. Особенно теперь, когда Брэд расстался с Джоли и восстановил дружеские отношения с Дженифер».

СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом

Ещё один животрепещущий вопрос, годами волновавший фанатов и зевак — почему Энистон так и не родила ребёнка. Актриса, написавшая когда-то гневную колонку о том, как ей осточертели слухи о её предполагаемой беременности, лишь недавно призналась, что для неё это болезненная тема. И одна из причин, по которой она хочет написать книгу — её провалившаяся попытка стать матерью. «Я столько лет потратила на то, чтобы скрыть свою историю об ЭКО, ведь в моей жизни так мало вещей, информацию о которых мне удаётся сохранить при себе. Но в итоге общество само придумывает небылицы, так что мне, возможно, следует сказать правду. Мне нечего скрывать», - заключает актриса.
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СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом фотографии
СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом фотографии
СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом фотографии
СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом фотографии
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