СМИ: Дженнифер Энистон планирует написать мемуары о разводе с Брэдом Питтом

Такое финансово выгодное мероприятие, как публикация мемуаров, стало распространённым способом заработка в среде западных артистов. За последние пять лет свои автобиографии выпустили Мэттью Макконахи
, Уилл Смит
, Бритни Спирс
, Деми Мур
, Мэттью Пэрри
, Виола Дэвис
, Том Фелтон
, Ребел Уилсон
и Стэнли Туччи
. На этом фоне мемуары Дженнифер Энистон
, которая за 20 лет так и не раскрыла подробностей развода с Брэдом Питтом
, станут долгожданной сенсацией.
Если ещё в 2021 году Дженнифер была не готова говорить на эту тему, то уже год спустя актриса пообещала, что "однажды сделает это". И если верить источникам издания «InTouch»
, этот день настал. А вдохновением послужили мемуары
покойного друга Дженнифер Мэттью Перри, после смерти
которого она осознала, что жизнь коротка.
Источник, якобы ознакомившийся с черновиком книги, обещает, что актриса решила снять все свои внутренние запреты и поведать секреты, о которых никто не знает. «Она знает, что люди хотят услышать о её романе с Брэдом Питтом и правду об их разводе. Особенно теперь, когда Брэд расстался с Джоли и восстановил дружеские отношения с Дженифер»
.
Ещё один животрепещущий вопрос, годами волновавший фанатов и зевак — почему Энистон так и не родила ребёнка. Актриса, написавшая когда-то гневную колонку о том, как ей осточертели слухи о её предполагаемой беременности, лишь недавно призналась, что для неё это болезненная тема. И одна из причин, по которой она хочет написать книгу — её провалившаяся попытка
стать матерью. «Я столько лет потратила на то, чтобы скрыть свою историю об ЭКО, ведь в моей жизни так мало вещей, информацию о которых мне удаётся сохранить при себе. Но в итоге общество само придумывает небылицы, так что мне, возможно, следует сказать правду. Мне нечего скрывать»
, - заключает актриса.
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