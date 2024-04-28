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«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике

28 апреля
2024 год

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28 апреля 2024
Звезда сериалов «Полицейский с Рублёвки» и «Детективное агентство Мухича» София Каштанова много лет живёт с семьёй в Мексике, периодически приезжая в Россию по работе. София впервые оказалась в Мексике в 11 лет, куда её увезла мама, вышедшая замуж за мексиканца. София провела там 6 лет, окончив мексиканскую школу, и вернулась в Россию в 2004 году поступать в Школу-студию МХАТ.

«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике

На днях София опубликовала в запретграме фотографии с сыном и дочерью и объяснила, почему предпочитает, чтобы их детство прошло в Мексике.

«Всегда была благодарна, что в моей жизни было и есть две любимые страны: Россия и Мексика. Я провела детство в Мексике и знаю, насколько это прекрасное место для ребёнка. Здесь дети развиваются быстрее. Мы занимаемся спортом, находим новые хобби, изучаем язык, познаем новые грани своих возможностей, потому что у детей есть жажда знаний и умений. Смена обстановки, разные культуры, разные языки как бы подталкивают ребёнка быстрее войти в ритм, чтобы снова почувствовать себя комфортно.

«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике

Конечно, сильно влияет и на здоровье, и на ментальное развитие окружающая среда. Здесь потрясающая природа, свежий воздух, всегда богатые витаминами продукты, нескончаемые полезные фрукты и овощи. А главное, я вижу, что дети счастливы! Самое ценное – видеть улыбки детей и знать, что они растут в здоровой, полной любви, среде».
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«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике фотографии
«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике фотографии
«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике фотографии
«Здесь дети развиваются быстрее»: София Каштанова о жизни в Мексике фотографии
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