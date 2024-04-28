Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

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Третий сезон «Нашего спецназа» с Сергем Горобченко стартует 28 апреля

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Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин

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Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве