Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

Эмма Стоун
дала изданию «The Hollywood Reporter»
совместное интервью со своим партнёром по сериалу «Проклятие» Нейтаном Филдером
. В ходе беседы Нейтан напомнил журналисту, что настоящее имя Эммы — Эмили, и поэтому он предпочитает называть её именно так.
Сама актриса сказала, что взяла псевдоним, потому что в Гильдии актёров уже была актриса с её именем. И несколько лет её всё устраивало — она была Эммой не только для зрителей, но и для коллег по съёмочной площадке. «Но пару лет назад я психанула. По какой-то причине я сказала «Всё, я больше так не могу. Просто называйте меня Эмили».
Филдер в шутку заметил, что самый простой компромисс в данной ситуации — называть актрису Эм. А Эмма-Эмили отметила, что была бы совсем не прочь стать для всех Эмили.
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