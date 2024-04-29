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«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка

29 апреля
2024 год

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29 апреля 2024
Юлия Снигирь, для которой этот год стал богат на громкие премьеры, дала интервью для рекламной интеграции журнала «The Voice» и бренда Elis. В интервью Юля рассказала о материнстве, женственности и влиянии одежды на актёрскую игру и восприятие образа.

«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка

О переменах после рождения сына

«Абсолютно бесследно исчезает какая-то разобранность, растерянность. Мне до этого бывало и скучно, и цели терялись. Или я страдала от бессонницы и смотрела всю ночь сериал. А когда появляется ребёнок, ты уже не можешь себе такого позволить и внутренне очень собираешься — желеобразное состояние проходит, становишься более цельным человеком. У меня, кстати, ещё пропало желание писать что-то в соцсети, делиться мыслями, в общем, заниматься таким душевным эксгибиционизмом».

«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка

О женственности

«Я недавно познакомилась с Сагдианой Хамзиной, чемпионкой мира по танго, и была просто в потрясении от того, как она себя несёт, как мужчины на это реагируют. Я в этом смысле очень закрытый человек, волчонок такой — мне кажется даже неприличным подобное проявление женского, у меня же семья, а если меня не так поймут... Глядя же на неё, я увидела, что ничего такого и не имеется в виду — просто это её харизма, пластичность, манера говорить. И я вдруг поняла, что женщина — это мягкая сила, которой нам иногда не хватает и которая очень важна».

«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка

О влиянии одежды на актёрскую игру

«Мне всегда надо увидеть свое отражение в зеркале и проанализировать внешний образ, только тогда у меня запускаются какие-то внутренние процессы. Пока не поверю в это отражение, ничего не получится, потеряется чувство правды. Например, в сериале «Я знаю, кто тебя убил» я играю довольно странную и безбашенную героиню. Мы придумали, что у нее будут мелкие кудри, она носит яркие помады, серьги-кольца, джинсы с низкой посадкой. В этом гриме и вещах я себя просто сразу по-другому ощущала. А на съемках «Преступления и наказания» в одной сцене мне сделали закрученный узкий и гладкий хвост, который был похож на змею, дали очень сексуальный наряд с такими вырезами, по которым понятно, что белья под ним нет. Все мужчины съемочной группы делали мне комплименты. И я себя чувствовала соответственно, это очень помогало. Мне, кстати, кажется, это даже не какое-то актерское свойство. Любая женщина по-разному себя ведет в джинсах-бойфрендах и в узкой юбке-карандаш.

«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка

Иногда я прихожу на кинопробы в одежде, которая, как мне кажется, подошла бы героине. Порой это ловушка, потому что я, допустим, пришла в леопардовой блузке, кожаной юбке, на шпильках, а потом оказывается, что режиссер хотел бы образ немного помягче. Это забавно, потому что мужчины не понимают – стоит поменять блузку на розовую, и будет помягче. Каждая женщина меняется в зависимости от одежды, которую носит».

фото: сёстры Набока
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Преступление и наказаниеЯ знаю, кто тебя убил

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«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка фотографии
«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка фотографии
«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка фотографии
«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка фотографии
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