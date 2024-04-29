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Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары

29 апреля
2024 год

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29 апреля 2024
Героями нового выпуска шоу «ОК! На связи!» стали режиссёр Александр Андрющенко и актёры его фантастического фильма «Сто лет тому вперёд»: Александр Петров, Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова. Беседа традиционно началась с попытки сравнительного анализа нового фильма с предыдущей экранизацией произведений Кира Булычёва. Но духовно обогатившийся в Индии Марк Эйдельштейн закрыл эту тему пришедшим ему на ум откровением.

Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары

«Мы часто разговариваем о фильме, и нам постоянно задают вопрос: в чём отличие наших героев от героев книги и советского фильма. Странный вопрос. Но я вчера буквально понял, что это же как Колесо Сансары в искусстве. Получается, эти герои Кира Булычёва живут через нас. Они просто должны воплощаться, но все их воплощения не должны быть похожи между собой. В этом же фишка искусства. Чтобы образ был создан, а потом он в разное время воплощался».

Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары
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фильмы
Гостья из будущегоСто лет тому вперёд

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Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары фотографии
Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары фотографии
Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары фотографии
Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары фотографии
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