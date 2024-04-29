Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары

Героями нового выпуска шоу «ОК! На связи!»
стали режиссёр Александр Андрющенко
и актёры его фантастического фильма «Сто лет тому вперёд»
: Александр Петров
, Даша Верещагина
, Марк Эйдельштейн
и Виктория Исакова
. Беседа традиционно началась с попытки сравнительного анализа нового фильма с предыдущей экранизацией
произведений Кира Булычёва
. Но духовно обогатившийся в Индии
Марк Эйдельштейн закрыл эту тему пришедшим ему на ум откровением.
«Мы часто разговариваем о фильме, и нам постоянно задают вопрос: в чём отличие наших героев от героев книги и советского фильма. Странный вопрос. Но я вчера буквально понял, что это же как Колесо Сансары в искусстве. Получается, эти герои Кира Булычёва живут через нас. Они просто должны воплощаться, но все их воплощения не должны быть похожи между собой. В этом же фишка искусства. Чтобы образ был создан, а потом он в разное время воплощался»
.
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