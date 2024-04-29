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Французская полиция задержала Жерара Депардье

29 апреля
2024 год

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29 апреля 2024

Утром 29 апреля французского актёра и гражданина России Жерара Депардье вызвали на допрос в один из полицейских участков Парижа. Депардье вызвали после того, как две женщины обвинили его в насилии: согласно их показаниям, инциденты произошли на съёмках фильмов «Маг и сиамцы» (2014 год) и «Зелёные ставни» (2021 год).

Французская полиция задержала Жерара Депардье

Первая пострадавшая работала на съёмочной площадке фильма «Маг и сиамцы» ассистенткой (на момент происшествия ей было 24 года). По её словам, Депардье «провёл ладонями по всему её телу» и наговорил непристойные слова.

Вторая пострадавшая подала жалобу в феврале 2024 года, обвинив актёра в нападении, сексуальных домогательствах и сексистских заявлениях. Пострадавшая утверждает, что в 2021 году актёр схватил её за ноги, трогал за талию, грудь и ягодицы и сообщил, что собирается заняться с ней сексом. Чтобы остановить эту бурю и натиск, потребовалось вмешательство третьих лиц. После того как о происшествии стало известно всей съёмочной группе, актёра заставили извиниться. Что не помешало ему до конца съёмок обращаться к ней не иначе, как «шлюха».

Это не первые обвинения в сексуализированном насилии в адрес Депардье. В конце ноября 2023 года 2 женщины обвинили актёра в изнасиловании и ещё 2 заявили, что он к ним домогался. Этому предшествовала публикация расследования издания Mediapart, в котором 13 женщин утверждали, что подверглись насилию со стороны актёра. Депардье эти обвинения, разумеется, отвергает.
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