Ева Лонгория переезжает в Испанию, чтобы уберечь сына от пагубного влияния Голливуда

49-летняя Ева Лонгория и её 56-летний супруг Хосе Бастон решили навсегда покинуть Лос-Анджелес и переехать в Испанию ради их 5-летнего сына Сантьяго. Супруги выставили на продажу свой дом в Беверли Хиллс ещё в июне прошлого года, но им так не терпится уехать, что недавно они снизили цену на 4 миллиона долларов. Актриса и её муж уже вовсю занимаются переправкой своего скарба в новый отремонтированный особняк в испанском городе Марбелья.
фото: Ева с сыном Сантьяго в Беверли Хиллс
Согласно источнику издания DailyMail, Ева и Хосе боятся, что их сына Сантьяго “засосёт в голливудский круговорот”. Ева, получившая от Голливуда всё, что она хотела, решила, что самое время пожить в месте поспокойнее.
фото: Ева в особняке в Марбелье
Дом в Марбелье она приобрела в 2023 году, наняв архитектора для реновации. Хвастаясь своим новым жилищем на страницах журнала Hello!, актриса сказала, что сбылась её давняя мечта: «Первый раз я приехала в Марбелью 20 лет назад, и это была любовь с первого взгляда. Я тогда себе сказала: когда-нибудь я буду здесь жить».
фото: Ева в особняке в Марбелье
В этом же интервью Ева призналась, что Лос-Анджелес слишком шумный город, населённый очень занятыми людьми, которые проводят треть жизни в автомобильных пробках. «И Лос-Анджелес и Марбелья расположены на морском побережье, и там и там прекрасный климат круглый год. Но кроме этого едва ли можно найти два столь разных места».
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