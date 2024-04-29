Ева Лонгория переезжает в Испанию, чтобы уберечь сына от пагубного влияния Голливуда

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Поездка в Индию оставила свой след в сознании актёра

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Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

Актриса была бы не против, чтобы её называли настоящим именем