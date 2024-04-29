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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

29 апреля
2024 год

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29 апреля 2024

Игра в угадайку с детскими фотографиями знаменитостей — одна из излюбленных забав заядлых прокрастинаторов. В этих милых несмышлёнышах в смешных костюмах едва угадываются будущие кумиры миллионов. Задача усложняется ещё и тем, что некоторые жрецы Мельпомены (а точнее, жрицы) успели не один раз побывать на операционном столе, чтобы исправить досадные упущения природы. Попробуйте включить воображение, вычесть годы, виниры, макияж и вредные привычки и угадать, кто есть кто. А мы подскажем.

Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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