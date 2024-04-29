Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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Великая иллюзия и кладезь киноцитат
Спутник телезрителя
26 апреля, 23:00, ТВ21
Новости кино
Съемки детектива стартовали в окрестностях Великого Новгорода
Новости кино
Премьера сериала состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре KION
Интервью
Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве
Спутник телезрителя
27 апреля, 18:45, ТВ-3
Обзор сериалов
Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?
Лайфстайл
После того, как ведущий перенёс коронавирус
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