Тебя не узнать: Угадайте звёзд по детским фотографиям

Игра в угадайку с детскими фотографиями знаменитостей — одна из излюбленных забав заядлых прокрастинаторов. В этих милых несмышлёнышах в смешных костюмах едва угадываются будущие кумиры миллионов. Задача усложняется ещё и тем, что некоторые жрецы Мельпомены (а точнее, жрицы) успели не один раз побывать на операционном столе, чтобы исправить досадные упущения природы. Попробуйте включить воображение, вычесть годы, виниры, макияж и вредные привычки и угадать, кто есть кто. А мы подскажем.