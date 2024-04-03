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«Непотопляемый Сарик»: Валерия Гай Германика о творчестве Андреасяна

3 апреля
2024 год

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3 апреля 2024
Валерия Гай Германика стала гостьей шоу Ксении Собчак и дала интервью, в котором высказалась о «народных» режиссёрах – Климе Шипенко и Сарике Андреасяне.

«Непотопляемый Сарик»: Валерия Гай Германика о творчестве Андреасяна

«Какая-то часть меня очень хотела бы быть похожей на Клима Шипенко, потому что он из себя вырастил хорошего ремесленника. Историю его я только по фильмографии смотрю: у него все фильмы разные, нельзя сказать, что это Клим Шипенко снял. А когда мои смотришь, понятно, кто снял. Мне это нравится, поэтому моя вторая часть говорит: «Оставь Климу климово».

И хотя фильмы Андреасяна Валерии не нравятся, коллегу она считает профессионалом: «Непотопляемый Сарик. Он занял свою нишу. Он контент-мейкер. У него это чудесно получается. Мне не нравится. Людям нравится. Это не значит, что у меня должен быть народный вкус. Я же артхаусник. А он представитель другого сословия. Мы снобы. А людям нравится. Он нашел свою аудиторию».
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«Непотопляемый Сарик»: Валерия Гай Германика о творчестве Андреасяна фотографии
«Непотопляемый Сарик»: Валерия Гай Германика о творчестве Андреасяна фотографии
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