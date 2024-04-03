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«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла

3 апреля
2024 год

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3 апреля 2024
Валерия Гай Германика, в прошлом ведущая православной программы «Вера в большом городе», рассказала в интервью Ксении Собчак об идее снять фильм про патриарха Кирилла. Однако, по её словам, в современной России осуществить такой проект невозможно.

«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла

«После сериала «Школа» в нашем приходи долго шутили, что надо снять сериал «Приход». Я бы с удовольствием такое сняла. Но у нас это невозможно. Так, как я хочу снять. Моим методом. Я всегда стараюсь максимально объективно смотреть и никогда не занимаю позицию. Это не проповедь и не исповедь. Мой метод – изучение, исследование. Поэтому полярности, которые я могу в этой теме показать, они будут пугать. И институт РПЦ, и идеологию, как она сейчас существует, и всё остальное. Поэтому это невозможно. А снимать для канала «Спас» я не буду», – высказалась Валерия.

«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла

«Я бы хотела это показать со своей красотой и со своим уродством. Я очень хотела снять фильм про патриарха и открыть его как человека для людей. Я хотела провести с ним несколько дней и сделать из этого кино. Но это оказалось нереальным. Мы с ним даже договорились. И он мне сказал, что это хорошая идея. А потом, когда мы разошлись, все начали строить заборы между нами.

Мне очень интересно исследовать людей, я делаю это с любовью. Но когда я снимаю, есть вероятность обнажиться тем вещам, которые человек прячет. И вряд ли человек согласится на такие фильмы. Православие закрывают от людей почему-то. Но оно прорастёт».

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«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла фотографии
«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла фотографии
«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла фотографии
«Православие закрывают от людей»: Валерия Гай Германика об идее снять фильм про патриарха Кирилла фотографии
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