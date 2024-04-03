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«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой

3 апреля
2024 год

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3 апреля 2024
Дебош Никиты Кологривого в новосибирском баре продолжают обсуждать даже после того, как актёр отсидел неделю в СИЗО. Об инциденте высказался и Марат Башаров.

«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой

Башаров не скрывает, что и сам попадал в неприятности, будучи нетрезвым. Причиной неадекватного поведения Кологривого он считает внезапно свалившуюся на него славу: «Это звёздная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке? Конечно, и мне хотелось укусить официантку, потому что зачастую они очень красивые», — отметил Башаров в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой

Артист знает, как Никита может загладить свою вину и восстановить репутацию: «Парень довольно талантливый. Но талант — это одно, а мозги в голове — это совершенно другое. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошёл бы в бар и поработал бы там месяц бесплатно уборщиком», — добавил Марат.
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«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой фотографии
«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой фотографии
«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой фотографии
«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой фотографии
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