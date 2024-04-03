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«Я не хочу играть плохих русских и проституток»: Мария Машкова о работе в американском кино

3 апреля
2024 год

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3 апреля 2024

Два года назад в интервью иноагенту Юрию Дудю актриса Мария Машкова призналась, что внутренне готова переквалифицироваться в медсестру, поскольку её актёрская карьера в России закончилась, а в Америке так и не началась. Но за последний год многолетние старания Марии (она живёт с семьёй в США уже десять лет) пробиться на американский кинорынок вдруг начали давать плоды — актриса получила роли в четырёх проектах, включая фантастический триллер «МКС» ремейк фильма «Леди в Озере» с Натали Портман.

«Я не хочу играть плохих русских и проституток»: Мария Машкова о работе в американском кино

«У меня эта эмиграция была очень длительной, и у меня не было никаких иллюзий об Америке и о том, что такое работать в Америке. Я проходила все эти стадии принятия с 2013 года. С отчаянием, гневом, торгом и депрессиями. Поэтому когда началась спецоперация, я глубоко приняла тот факт, что мне придётся осваивать новую профессию. Но параллельно с этим я снялась в четырёх проектах. И мне всё казалось, что это как будто случайность, что наступит такой момент, когда я пойду поступать в колледж и отучусь за два года на медсестру», — рассказала Мария в новом интервью иноагенту Катерине Гордеевой.

«Перед тем, как давать интервью Юре, я представила последствия. Я понимала, что это стоп на моей карьере в России, я понимала, какие будут комментарии про предательницу отца и Родины. Если честно, я была уверена, что меня обвинят в том, что это у нас такой договор с папой: ты топишь здесь, ты там, кто выигрывает — собираемся. Я извращённо представила всё, в чем меня могут обвинить. Приняла, выдохнула».

«Я не хочу играть плохих русских и проституток»: Мария Машкова о работе в американском кино

«Я была уверена, что в Америке русских артистов перестанут снимать и пробовать на роли. И действительно, несколько месяцев был такой слух. Я даже написала прощально-благодарственное письмо своему агенту и менеджеру: спасибо что старались, прощайте, я буду медсестрой. И они меня уговорили записать последние пробы. На польку. И я получила эту роль в «Леди в Озере».

При этом актриса сразу же предупредила своих агентов, что не готова играть “плохих русских и проституток”. «Я понимаю, что в таком случае у меня шансы получить работу сводятся к нулю, но я не могу. Это решение я приняла только после начала [спецоперации]. До этого мне было вообще всё равно, я просто хотела начать работать в Америке. У меня была такая мечта: отвезти детей в школу и поехать на работу. Но сейчас я не могу и не хочу играть плохих русских, не хочу играть проституток».
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