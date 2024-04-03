Полина Виторган дебютировала в израильском сериале об «отце современного иврита»

Месяц назад на израильском канале «Кан-11» стартовала многосерийная историческая драма «Олень», рассказывающая о жизни еврейской общины в Иерусалиме в конце 19 века. Одну из ролей в сериале сыграла дочь Максима ВиторганаПолина Виторган. Полина улетела в Израиль 4 марта 2022 года, прожила там несколько месяцев, изучая иврит, а потом влюбилась и начала разъезжать вслед за своим возлюбленным - в Грузию, Ригу и Амстердам. Однако, уехав в Европу, Полина не переставала учить иврит. И вскоре получила предложение сыграть в израильском сериале.
«Я тогда жила в Риге, но ещё будучи в Израиле, предусмотрительно начала сотрудничество с актёрским агентством. Они мне предложили попробоваться, и я с удовольствием это сделала. А дальше произошло какое-то абсолютное совпадение между текстом, героиней, мной, режиссёром, партнерами. Всё каким-то чудом сложилось так, как будто изначально так и должно было быть», - рассказала Полина в интервью израильскому изданию «Вести».
фото: Кадр из сериала "Олень"
Полина играет Соню Ципис - одну из трёх дочерей семейства Циписов, переехавших из Могилёва в Иерусалим в 1885 году. Когда родители узнают, что старшая дочь Фрума планирует побег из пыльного и осталого Иерусалима в прогрессивную Одессу, они решают отвлечь её работой в новенькой газете «отца современного иврита» Элиэзера Бен-Йехуды. Фрума, более-менее владеющая ивритом, устраивается в газету наборщицей и подтягивает свой язык в беседах с Бен-Йехудой. Большая часть диалогов в сериале на русском языке, так как все члены семейства Циписов русскоязычные евреи, не без труда осваивающие возрождённый иврит.
фото: Кадр из сериала "Олень"
Сейчас Полина живёт в Амстердаме, но мечтает работать и жить в Израиле: «Как мне стало понятно два года назад, строить планы - напрасный труд, жизнь решает по-своему. Но если говорить о желаниях, то я очень хочу работать в Израиле. Я чувствую здесь свою силу, черпаю энергию в языке, в атмосфере. У меня в Израиле много друзей, я очень люблю эту страну. И это так круто, что я могу говорить здесь на иврите! Пусть пока на корявом, но мне становится радостно от самого факта! Так что программа-минимум - работать здесь, а максимум - и жить тоже. Думаю, что это произойдет в скором времени, так мне подсказывает моя интуиция».
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