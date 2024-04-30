«Мы как цирковые лошади по кругу бегаем»: Мария Аронова об отказе сниматься в «Лёд-3»

В свежем интервью Юлии Меньшовой Мария Аронова
объяснила, почему упорно отказывалась сниматься в фильме «Лёд-3»
, который вышел в прокат в январе 2024. Сюжет фильма почти повторяет первую часть
трилогии, но с другими героями. Что и смущало Аронову, которая, не стесняясь в выражениях, назвала это бегом по кругу.
«Я не то что сомневалась, я официально отказалась. Я сказала, что не буду сниматься, потому что с моей точки зрения, это безумие. Какая-то трилогия. Что за идиотизм? Я называла вещи своими именами. Позвонил Федя Бондарчук, уговаривал, Сашка Петров написал большое письмо. И я поняла, что важнее, наверное, не подвести. Меня очень печалило, что большое количество людей, с которыми я разговаривала, отказываясь, думали, что весь вопрос в том, что у меня маленькая роль. Я думаю, ну что я буду доказывать и объяснять, что дело не в этом? Ну это такой повтор. Мы совсем уже как цирковые лошади по кругу бегаем, ну мы просто измена изменили, а в принципе-то мы будем снимать Лёд-1. История-то та же. Но в конечном итоге я поняла, что я просто подведу всех этих прекрасных людей. Я себе сказала: наступи на глотку своим желаниям и иди»
.
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