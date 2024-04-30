Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

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Третий сезон «Нашего спецназа» с Сергем Горобченко стартует 28 апреля

Медиаплатформа «Смотрим» покажет перед майскими праздниками мелодрамы с Ириной Розановой, Юрием Батуриным и Анной Тараторкиной

«Вам нужен прекрасный мужчина»: дворник Тимофей Трибунцев расстается с Анной Уколовой в отрывке из «Дяди Леши»

Исполнилось 100 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

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Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

Актриса была бы не против, чтобы её называли настоящим именем