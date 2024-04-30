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Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

30 апреля
2024 год

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30 апреля 2024

Мария Аронова с самого начала обучения в Щукинском училище была удачлива в профессии и начала играть в театре со второго курса. И довольно быстро потеряла голову от успеха, преисполнившись презрением к однокурсникам. В интервью Юлии Меньшовой актриса рассказала, как быстрая диагностика и интенсивная терапия привели её в чувство и предупредили рецидивы.

Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

«Я не знаю артистов, у которых этого не было. У меня это было так: четвёртый курс, я получила за роль Екатерины II в дипломном спектакле премию Станиславского. У меня повышенная стипендия, у меня роли в театре, я со второго курса не просто где-то с алебардой стою, меня вводят в репертуарные спектакли. Я с Юлькой Рутберг, Серёжей Маковецким на "ты", я обнимаюсь с Михаилом Александровичем Ульяновым. На фоне того, что я сейчас перечислила, мои однокурсники — кто это вообще? Пыль!

Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

И вот мы как-то сидим на большой сцене Щукинского училища, я сижу, задрав коленки и уперев их в сиденье ряда впереди себя. Ко мне поворачивается Иванов (режиссёр, мастер курса Ароновой — прим. ред.), видит положение моего тела, ожидает, что я хотя бы поменяю его. Он говорит: «Студентка Аронова, вы вообще у меня учитесь на курсе?» Я говорю: «Да. Что? вопросы какие?»

Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

Счастье моей жизни в том, что у меня всё примитивно и наглядно. Моя мама точно определяла, с кем я только что побывала во дворе. И Иванов всё увидел сразу. Он отправил меня в массовку. Меня! Царицу Медной горы! Кроме злобы, ненависти и ощущения оскорблённости у меня не было ничего. А потом он меня вызвал. Около трёх часов у нас был разговор. Если бы у него была возможность, он бы меня избил. Он кидался предметами. Он вкладывался в меня 4 года и не ожидал, что меня так раздует. И я превращусь просто в жабу. Я думала я седая от него выйду. Но как рукой сняло».

Актриса также отметила, что существенный вклад в формирования образа привередливой звезды вносят агенты и директора артистов. «Я убеждена в том, что артиста формирует ближний круг. Очень виноваты директора. Агенты. Очень виноваты. Агенты рассказывают, что должно быть авокадо, коньяк 154 звезды, кресло только розовое. Артист даже знать не знает о том, как лепится его портрет. Эти райдеры идиотические».
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Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни фотографии
Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни фотографии
Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни фотографии
Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни фотографии
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