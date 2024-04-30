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«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу

30 апреля
2024 год

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30 апреля 2024

Год назад стало известно, что Валерия Гай Германика снимет сериал про Княгиню Ольгу, но кроме общей информации об этом проекте ничего не было известно. В недавнем интервью Фёдору Бондарчуку Валерия поделилась подробностями о своей работе над сериалом, а также пообещала, что освежит жанр исторического кино.

«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу
фото: Валерия Гай Германика

«Я себе поставила задачу: я хочу поменять взгляд в нашем кинематографе на историческое кино, потому что мне не нравится, как его делают. То, что я вижу, в принципе, всё одинаковое: планы, музыка оркестровая и всё остальное. И я решила предложить свою версию. Чтобы фильм смотрелся моднее, впечатляюще, ближе к зрителю. Я придумала технологию и решила попробовать».

Валерия подтвердила слухи о том, что заглавную героиню сыграет Софья Эрнст. А также рассказала о работе с актёрами, которые должны будут мысленно перенестись в 10 век. «Мне хотелось, чтобы у меня актёры физически и ментально жили в том времени. А это и психофизика, и внешний вид. Актёр не может импровизировать, когда у тебя 10 век. Он не понимает контекста, в котором он существует. Когда я им говорю: «Поговорите здесь о чём-нибудь», они спрашивают: «О чём? Мы же викинги». Поэтому приходится это всё заранее готовить, и для меня это что-то новое.

«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу
фото: Софья Эрнст

Я рассказываю им, как мыслит человек в 10 веке. И хотя я об этом толком ничего не знаю, но я могу чувствовать это. Я читала, анализировала и пришла к выводам, исходя из поступков людей того времени: что они делали и как жили русы со славянами, как они взаимодействовали. И я примерно поняла. Мы исключаем всё, что есть у нас сейчас, всю эту современную психологию с родительскими травмами и проработками. И остаётся человек, который просто выживает. Одни выживают, другие грабят, забирают. Исходя из этой конструкции, я наращивала на них психофизику».

«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу
фото: Валерия Гай Германика

Ещё в интервью Ксении Собчак Валерия объяснила, что для неё крайне важен язык, на котором говорят персонажи. И она давно ведёт войну с инверсиями и неправдоподобными диалогами. В «Княгине Ольге» Валерия решила прибегнуть к смеси старогреческого, старославянского, староисландского и современного русского языков. Вдохновившись, скорее всего, похожим приёмом писателя Евгения Водолазкина в романе «Лавр», который она, несомненно, читала.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Darkshines   30.04.2024 - 16:26
из персоналий статьи также можно взять в каст проекта и Бондарчука и Собчак, да и такие интересные актеры как Бузова и Джигурда не будут лишними... читать далее>>
№ 2
ЭтерниЯ   30.04.2024 - 16:22
А ведь такая хорошая была задумка, и, наверное, могло получиться что-то интересное, но... Эрнст! Значит, снова на протяжении всего хронометража одна и та же монотонная безэмоциональность и этот блуждающий... читать далее>>
№ 1
Шиповник   30.04.2024 - 15:49
Даже не могу представить фильм режиссера Германики о княгине Ольге. Я хорошо помню, какое сильное впечатление на меня произвел фильм "Легенда о княгине Ольге", снятый мастерами на Киевской студии... читать далее>>
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Фёдор БондарчукВалерия Гай ГерманикаКсения СобчакСофья Эрнст

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«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу фотографии
«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу фотографии
«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу фотографии
«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу фотографии
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