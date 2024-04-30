«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу

Год назад стало известно, что Валерия Гай Германика снимет сериал про Княгиню Ольгу, но кроме общей информации об этом проекте ничего не было известно. В недавнем интервьюФёдору Бондарчуку Валерия поделилась подробностями о своей работе над сериалом, а также пообещала, что освежит жанр исторического кино.
фото: Валерия Гай Германика
«Я себе поставила задачу: я хочу поменять взгляд в нашем кинематографе на историческое кино, потому что мне не нравится, как его делают. То, что я вижу, в принципе, всё одинаковое: планы, музыка оркестровая и всё остальное. И я решила предложить свою версию. Чтобы фильм смотрелся моднее, впечатляюще, ближе к зрителю. Я придумала технологию и решила попробовать».
Валерия подтвердила слухи о том, что заглавную героиню сыграет Софья Эрнст. А также рассказала о работе с актёрами, которые должны будут мысленно перенестись в 10 век. «Мне хотелось, чтобы у меня актёры физически и ментально жили в том времени. А это и психофизика, и внешний вид. Актёр не может импровизировать, когда у тебя 10 век. Он не понимает контекста, в котором он существует. Когда я им говорю: «Поговорите здесь о чём-нибудь», они спрашивают: «О чём? Мы же викинги». Поэтому приходится это всё заранее готовить, и для меня это что-то новое.
фото: Софья Эрнст
Я рассказываю им, как мыслит человек в 10 веке. И хотя я об этом толком ничего не знаю, но я могу чувствовать это. Я читала, анализировала и пришла к выводам, исходя из поступков людей того времени: что они делали и как жили русы со славянами, как они взаимодействовали. И я примерно поняла. Мы исключаем всё, что есть у нас сейчас, всю эту современную психологию с родительскими травмами и проработками. И остаётся человек, который просто выживает. Одни выживают, другие грабят, забирают. Исходя из этой конструкции, я наращивала на них психофизику».
фото: Валерия Гай Германика
Ещё в интервьюКсении Собчак Валерия объяснила, что для неё крайне важен язык, на котором говорят персонажи. И она давно ведёт войну с инверсиями и неправдоподобными диалогами. В «Княгине Ольге» Валерия решила прибегнуть к смеси старогреческого, старославянского, староисландского и современного русского языков. Вдохновившись, скорее всего, похожим приёмом писателя Евгения Водолазкина в романе «Лавр», который она, несомненно, читала.
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