«Я родилась старой»: Мария Аронова о внешности, комплексах и самоиронии

Мария Аронова
производит впечатление человека, который очень гармонично сосуществует со своей внешностью, нисколько не печалясь о несоответствии стандартам красоты. Однако в интервью Юлии Меньшовой
актриса поспешила развеять это впечатление, и заявила, что не верит людям, утверждающим, что они безразличны к тому, как выглядят.
«Фишка моей внешности в том, что я родилась старой. Мне об этом говорила Шашкова Элеонора Петровна, которая играла жену Штирлица. Она мне сказала: «Маша, когда они все постареют, ты будешь так же выглядеть». Как вы думаете, в юности это рождает комплексы в тебе? Но к счастью, Господь дал мне чувство юмора. Любой уважающий себя психолог скажет, что я бесконечно зажатый человек и страшно закомплексованная женщина.
Самоирония — это защита. Я неуверенная в себе девочка была. Я всегда белой завистью завидовала тем, на кого оглядывались, проходя мимо. Позиция “Мне совершенно всё равно, как я выгляжу” — это неправда. Я не верю, ложь это всё. Это такой высший пилотаж, что разве что монахи, уходящие в скиты, достигли такого состояния. А так не верю я в это. Так же и мужчины: чем ниже мужчина, тем он громче и ярче. Ну а как? Так созданы люди.
Мне комфортно в самоиронии. Мало того, когда девчонка такая, она всегда окружена пацанами. Все пацаны были рядом со мной. Они меня не боялись. Им не надо было за мной ухаживать, я их брат. И даже эти красивые девочки конкуретные всегда говорили: «Надо же, вокруг тебя всегда ухажёры». Я же их не переубеждала и не рассказывала, что они не ухажёры, они братаны мои, и они про вас, сволочей, мне рассказывают. Это божий промысел, что я в этой профессии и достигла каких-то успехов. Что я иду, а люди оглядываются. Я человек, я женщина, любящая внимание. Но на меня не будут оглядываться, если я не Маша Аронова»
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