Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

4 апреля в российский прокат вышел фильм «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом в роли убийцы, который сотрудничает с ученицей известного детектива, решившей отомстить за гибель учителя. По случаю премьеры Кино-Театр.Ру решил вспомнить несколько любопытных фактов из личной и творческой жизни актёра.
Настоящее имя актёра Хосе Антонио. Свой псевдоним актёр позаимствовал у матери, Анны Бандеры Гальего, добавив к фамилии Бандера букву «с». Детство и юношество актёра пришлось на правление генерала Франко, когда в Испании свирепствовала политическая цензура. В начале карьеры актёра, разъезжающего с крошечной труппой по Испании, часто арестовывала полиция — за участие в постановках по Бертольду Брехту.
Бандерас был не очень хорош в учёбе, зато отлично играл в футбол и планировал стать профессиональным футболистом. Но в подростковом возрасте сломал ногу и переключился на мечту стать актёром.
Карьеру Бандераса “сделали” два режиссёра. Педро Альмодовар обеспечил его дебютной ролью и сделал звездой испанского кино в 1980-х (в общей сложности они сотрудничали 6 раз, и можно предположить, что это ещё не конец). А Роберт Родригес презентовал "Отчаянного" Бандераса американской публике в 1990-х и сотрудничал с ним 8 раз.
фото: Педро Альмодовар и Антонио Бандерас
Но первой, кто представил Бандераса американской публике, была Мадонна. В фильме «В постели с Мадонной» певица рассказывает “об этом испанском актёре”, в которого она влюблена вот уже 2 года и фильмы с которым засмотрела до дыр. Умирая от желания познакомиться с Антонио и соблазнить его, Мадонна отправляется на вечеринку Альмодовара, которую режиссёр устраивает в честь неё. Где узнаёт, что Антонио, к сожалению, женат и не настроен на супружескую измену.
фото: Антонио и Мадонна
Кстати, для самого Бандераса все эти терзания остались совершенно незамеченными и позже он признался, что понятия не имел о симпатии со стороны Мадонны. А у Мадонны появилась легальная возможность прикасаться к Бандерасу во время съёмок в мюзикле «Эвита». Тогда он, правда, опять был в отношениях, но уже с актрисой Мелани Гриффит.
фото: Антонио и его винишко
Бандерас — матёрый парфюмер. Точнее, он продаёт именную парфюмерию. Бренд Antonio Banderas был основан в 1997 году и снискал популярность на рынке ароматов. А ещё актёр приобрёл виноградник в Испании и выпускает именное вино Anta Banderas.
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