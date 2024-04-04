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Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

4 апреля
2024 год

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4 апреля 2024
4 апреля в российский прокат вышел фильм «Охота на киллера» с Антонио Бандерасом в роли убийцы, который сотрудничает с ученицей известного детектива, решившей отомстить за гибель учителя. По случаю премьеры Кино-Театр.Ру решил вспомнить несколько любопытных фактов из личной и творческой жизни актёра.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Настоящее имя актёра Хосе Антонио. Свой псевдоним актёр позаимствовал у матери, Анны Бандеры Гальего, добавив к фамилии Бандера букву «с». Детство и юношество актёра пришлось на правление генерала Франко, когда в Испании свирепствовала политическая цензура. В начале карьеры актёра, разъезжающего с крошечной труппой по Испании, часто арестовывала полиция — за участие в постановках по Бертольду Брехту.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Бандерас был не очень хорош в учёбе, зато отлично играл в футбол и планировал стать профессиональным футболистом. Но в подростковом возрасте сломал ногу и переключился на мечту стать актёром.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Карьеру Бандераса “сделали” два режиссёра. Педро Альмодовар обеспечил его дебютной ролью и сделал звездой испанского кино в 1980-х (в общей сложности они сотрудничали 6 раз, и можно предположить, что это ещё не конец). А Роберт Родригес презентовал "Отчаянного" Бандераса американской публике в 1990-х и сотрудничал с ним 8 раз.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса
фото: Педро Альмодовар и Антонио Бандерас

Но первой, кто представил Бандераса американской публике, была Мадонна. В фильме «В постели с Мадонной» певица рассказывает “об этом испанском актёре”, в которого она влюблена вот уже 2 года и фильмы с которым засмотрела до дыр. Умирая от желания познакомиться с Антонио и соблазнить его, Мадонна отправляется на вечеринку Альмодовара, которую режиссёр устраивает в честь неё. Где узнаёт, что Антонио, к сожалению, женат и не настроен на супружескую измену.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса
фото: Антонио и Мадонна

Кстати, для самого Бандераса все эти терзания остались совершенно незамеченными и позже он признался, что понятия не имел о симпатии со стороны Мадонны. А у Мадонны появилась легальная возможность прикасаться к Бандерасу во время съёмок в мюзикле «Эвита». Тогда он, правда, опять был в отношениях, но уже с актрисой Мелани Гриффит.

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса
фото: Антонио и его винишко

Бандерас — матёрый парфюмер. Точнее, он продаёт именную парфюмерию. Бренд Antonio Banderas был основан в 1997 году и снискал популярность на рынке ароматов. А ещё актёр приобрёл виноградник в Испании и выпускает именное вино Anta Banderas.

«Охота на киллера» в прокате с 4 апреля.

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обсуждение >>
№ 4
babydylnova   24.03.2024 - 23:06
Парфюм у него действительно крутой. Несколько раз слушала аромат, это шикарно. Вообще актер замечательный. Забавно, что Мадонна так отчаянно пыталась его соблазнить. Хотя выглядела просто кошмарно. На... читать далее>>
№ 3
Angelika77   24.03.2024 - 20:35
Смотрела кино с Антонио Бандеросом и буду это делать дальше. Обалденный актер, с годами стал только лучше. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   24.03.2024 - 16:56
Кстати я сам пользуюсь парфюмом от Антонио Бандераса. Всё таки парень он разносторонний. Надо будет на новый фильмец сходить всё таки читать далее>>
№ 1
Киноман1985   24.03.2024 - 14:41
Время берет свое, и все актеры с годами начинают угасать. На смену приходят другие, меняется и любовь к жанрам. С Бандеросом произошло, что и с другими звездами его времени. Они стали пропадать с экранов. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса фотографии
Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса фотографии
Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса фотографии
Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса фотографии
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