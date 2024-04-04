«Иметь детей для меня важнее, чем всё остальное»: Дакота Фаннинг задумалась о будущем

В преддверии выхода мини-сериала «Рипли»
, снятого по роману Патриции Хайсмит
«Талантливый мистер Рипли», сыгравшая роль Мардж Шервуд Дакота Фаннинг
дала интервью изданию Net-a-porter
. Дакота, как и её сестра Эль
, большую часть своей жизни работают в кино и не торопятся обрастать потомством. Но достигнув 30-летнего возраста, Дакота поняла, что её приоритеты немного сместились в сторону “традиционных ценностей”.
«Актёрская работа — огромная часть моей идентичности. Я не представляю, кем бы я была без этого. Но у меня есть желание так устроить мою жизнь и карьеру, чтобы у меня всегда был выбор. Иметь детей, вероятно, гораздо важнее для меня, чем всё остальное. Даже актёрство. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала детей».
«У меня куча друзей, которые женятся, рожают детей — и я должна выделить то, что для меня действительно важно. Я не хочу быть человеком, который так поглощён своей профессиональной деятельностью, что упускает всё остальное».
«Не знаю, что я буду чувствовать, когда в моей жизни появятся дети и насколько мне захочется работать. Но, поскольку сейчас у меня их нет, я пытаюсь воспользоваться возможностью ввязываться в приключения. Я пытаюсь продолжать говорить “да” вещам, которые вызывают у меня дискомфорт, продолжать делать вещи, которые, мне страшно делать. Потому что в один прекрасный день всё это уже будет не так просто провернуть»
.
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