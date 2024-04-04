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«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи

4 апреля
2024 год

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4 апреля 2024
Никита Ефремов пишет музыку 10 лет, но до мысли выпустить свои записи актёр созрел только недавно. Об этом Никита рассказал в интервью для «Интересного подкаста».

«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи

«Я сходил в один музыкальный конгломерат к очень крутому звукорежиссёру, показал свои песенки, наконец. Не в смысле, что я сейчас выпущу альбом, у меня даже текстов нет. Мне просто было важно сделать этот шаг, дойти до кого-то в студии и сказать: «Вот моя музыка, как думаешь, можно с ней что-то сделать?»

После этой встречи меня немножко отпустило. Потому что у меня был страх. Музыку я пишу лет десять. А дойти с ней, кому-то её показать — огромный шаг, который занял 8 лет. Я думаю, что это страх. Мне нравится заниматься этим процессом, я думал всегда, что это моё уютное хобби, в котором есть искренняя часть меня».

«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи

Музыкальный идеал Никиты — техасское трио Khruangbin, в песнях которых почти нет текстов. Но актёр понимает, что подобного рода жизнерадостная гитарная музыка без лирической истории о любви вряд ли "зайдёт" российским слушателям. «У меня гитарная музыка. И с одной стороны, хочется делать что-то для людей, чтобы они слушали. А с другой стороны, у меня абсолютно не рождается текст. А выдавливать из себя супердраму я не хочу. Но пацаны из музыкального объединения, к которым я пришёл, сказали мне: «Ну ты же понимаешь, что надо типа «Я одна, мы с тобой, ты моя вселенная». Русская музыка она вообще немножечко грустная. Потому что одно из наших любимых развлечений — пострадать. А я не очень хочу такое делать», — признался Никита в эфире шоу «ОК! На связи».
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№ 1
Angelika77   4.04.2024 - 17:05
Ему хорошо пойдет исполнять песни для мультфильмов.Зная какой у него голос, представляю в озвучке персонажей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи фотографии
«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи фотографии
«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи фотографии
«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи фотографии
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