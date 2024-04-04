«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи

Никита Ефремов
пишет музыку 10 лет, но до мысли выпустить свои записи актёр созрел только недавно. Об этом Никита рассказал в интервью для «Интересного подкаста»
.
«Я сходил в один музыкальный конгломерат к очень крутому звукорежиссёру, показал свои песенки, наконец. Не в смысле, что я сейчас выпущу альбом, у меня даже текстов нет. Мне просто было важно сделать этот шаг, дойти до кого-то в студии и сказать: «Вот моя музыка, как думаешь, можно с ней что-то сделать?»
После этой встречи меня немножко отпустило. Потому что у меня был страх. Музыку я пишу лет десять. А дойти с ней, кому-то её показать — огромный шаг, который занял 8 лет. Я думаю, что это страх. Мне нравится заниматься этим процессом, я думал всегда, что это моё уютное хобби, в котором есть искренняя часть меня»
.
Музыкальный идеал Никиты — техасское трио Khruangbin
, в песнях которых почти нет текстов. Но актёр понимает, что подобного рода жизнерадостная гитарная музыка без лирической истории о любви вряд ли "зайдёт" российским слушателям. «У меня гитарная музыка. И с одной стороны, хочется делать что-то для людей, чтобы они слушали. А с другой стороны, у меня абсолютно не рождается текст. А выдавливать из себя супердраму я не хочу. Но пацаны из музыкального объединения, к которым я пришёл, сказали мне: «Ну ты же понимаешь, что надо типа «Я одна, мы с тобой, ты моя вселенная». Русская музыка она вообще немножечко грустная. Потому что одно из наших любимых развлечений — пострадать. А я не очень хочу такое делать»
, — признался Никита в эфире шоу «ОК! На связи»
.
обсуждение >>