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«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках

5 апреля
2024 год

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5 апреля 2024
Завязав с вредными привычками, Никита Ефремов начал проверять себя на прочность другими способами. Актёр увлечён психотерапией и наблюдением за тем, как реагирует его тело на те или иные практики. В интервью для «Интересного подкаста» Никита рассказал о новых способах получать удовольствие, расслабляться и прочищать голову.

«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках

«Есть один путь: через решение психологических проблем снимать напряжение в теле. Но и в обратную сторону тоже работает. Холодная вода по утрам — это прям открытие для меня. Вначале было тяжело. Сейчас я принимаю либо холодный душ, либо ледяную ванну — это стопроцентный гормональный хак. Я вижу, что моё тело любит режим: ложиться в определённое время, вставать в определённое время. Это я могу забыть поесть, а ему надо в определённое время поесть, ещё что-то».

Никита признался, что до сих пор расплачивается за бурную молодость: «Мне нужен сон от 8 часов. У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье. Сон — это треть моей жизни, и если я не буду уважать эту треть, другие две трети будут максимально сокращаться. А я уже накуролесил в молодости так…»

«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках


Поддерживая здоровый образ жизни, Никита не забывает о духовных практиках и ментальном здоровье: «Я люблю всё самое вкусненькое с точки зрения психологии. У меня бы момент, когда я попёр в медитации, сейчас я это чуть подубрал. Хорошо совмещать психологию с медитацией. Но когда я попёр в медитацию без проработки своих основных травм. то меня это очень сильно ударило по шапке».
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Никита Ефремов

фотографии >>
«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках фотографии
«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках фотографии
«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках фотографии
«У меня была бурная молодость, я подкосил своё здоровье»: Никита Ефремов о новых здоровых привычках фотографии
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