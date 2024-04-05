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Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце

5 апреля
2024 год

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5 апреля 2024
3 апреля в кабаре Crave состоялась премьера нового шоу Taboo, посвящённого запретам и желаниям. Среди гостей вечера были замечены Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Анна Седокова, Юлия Хлынина, Мария Миногарова, Агата Муцениеце, Ольга Сутулова, Марина Зудина и многие другие.

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Алла Михеева

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Анна Седокова

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Катерина Шпица

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Елизавета Павлова, Филипп Киркоров и Татьна Тур

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Марина Зудина с дочерью

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Олег Меньшиков с женой

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Ольга Сутулова

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Сергей Бурунов

Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце
фото: Юлия Хлынина
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Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце фотографии
Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце фотографии
Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце фотографии
Табу: Филипп Киркоров, Олег Меньшиков и Агата Муцениеце фотографии
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