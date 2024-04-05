«Перепутал Бутусовых»: Никита Волков рассказал о встрече с Алексеем Балабановым

Никита Волков
, выпускник мастерской театрального режиссёра Юрия Бутусова
, стал последним артистом, которого кастинговал Алексей Балабанов
. Волков претендовал на роль в фильме Балбанова «Мой брат умер», герой которого после смерти продолжает жить в голове своего брата. Но Балабанов скончался, так и не успев снять фильм. В интервью журналу «Собака»
Волков рассказал о забавном недоумении во время свой встречи с режиссёром.
«Там был не то чтобы кастинг, скорее встреча-знакомство с режиссером. Была жена Балабанова, Надя Васильева, и его друзья — все собрались по поводу съемок будущего фильма «Мой брат умер». Забавная история получилась — стоим разговариваем, а Алексей Октябринович вдруг меня спрашивает: «Ты чей ученик?» Я говорю: «Бутусова ученик». Балабанов задумался крепко и уточнил спустя минуту: «А что он, пластинки вам ставит на занятиях?» Перепутал Бутусовых, Юрия с Вячеславом. Посмеялись, неловко было! Потом уже, после встречи, мне позвонили с грустными новостями…»
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