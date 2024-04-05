«Перепутал Бутусовых»: Никита Волков рассказал о встрече с Алексеем Балабановым

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«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

5 апреля

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами