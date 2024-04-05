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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

5 апреля
2024 год

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5 апреля 2024
1 апреля на онлайн-платформе KION состоялась премьера долгожданного второго сезона сериала
«Обоюдное согласие», режиссёром которого снова выступила Валерия Гай Германика. Кастинг этого сезона чуть ли не на половину состоит из непрофессиональных актёров, людей из "записной книжки" Германики. А исполнительница главной роли Глафира Тарханова буквально (но не намеренно) выплакала себе эту работу.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Глафира Тарханова в роли Марины Венишевой

У Германики есть православное шоу «Лера в большом городе», героиней которого год назад стала Глафира Тарханова. Интервью получилось драматическим — в какой-то момент, говоря о творческом кризисе, актриса посетовала на то, что со времён «Измен» ей не предлагали интересных ролей. И заплакала: «Я хочу качественное кино. Где все хотят, чтобы было круто. Где все профессионалы, где хороший сценарий, где классный режиссёр, продюсер, готовый в это вложиться, потому что он знает, что это будет круто. А я знаю, что я сделаю круто».

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Глафира Тарханова на интервью у Валерии Гай Германики

Германику эта исповедь, по всей видимости, проняла. И когда она получила сценарий второго сезона, то сразу предложила на роль Тарханову, потому что знала, что та “будет стараться”. Глафира, со своей стороны, видимо, так хотела работать с Германикой, что даже пошла на жертвы и снялась в сериале обнажённой. Хотя в том же интервью Глафира сказала, что отказывается раздеваться в кадре, потому что это не нравится её мужу, актёру Алексею Фаддееву.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Валерия Гай Германика

«Я вглядывалась в неё, пока брала интер­вью. В беседе Глафира говорила, что её не сни­мают. Вернее снимают, но она застряла в мелодрамах. Когда я получила сценарий «Обоюдного согласия», то предложила продюсерам её. Многих актёров надо уговаривать и тянуть — унылое мероприятие, а тут было ясно, что человек будет стараться. К тому же в Глафире есть потенциал стать новым лицом на киноплатформах. Мне её сразу утвердили. Она очень хорошая актриса. Надеюсь, как и зрители, которые пишут коммента­рии под тизером «Обоюдного согласия», что после сериала перезагрузится её ка­рьера, и Глафиру пересмотрят режиссёры, как случилось с Анной Снаткиной после первого сезона», — сказала Валерия в интервью изданию «Собака».

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Мария Михалкова-Кончаловская в роли Жени Венишевой

Судя по всему, благодаря интервью получила роль и Мария Михалкова-Кончаловская, сыгравшая старшую дочь героини Тархановой. Год назад Валерия брала интервью у Любови Толкалиной, и как истинный документалист-провокатор, решила пригласить в конце интервью дочь актрисы Марию. Которая выдала совершенно иную точку зрения на отношения с матерью.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская на интервью у Валерии Гай Германики

Помимо Марии в сезоне задействованы ещё несколько «неактёров», половине из которых достались ведущие роли. Ресторатор Максим Ползиков сыграл мужа героини Тархановой, модели Валентине Ясень досталась роль строгой свекрови-интриганки, телеведущая Елена Ханга сыграла адвоката главной героини, певица Диана Арбенина предстала в образе строгой и проницательной следовательницы, стилист Владимир Славский получил роль администратора клиники, а старшая дочь Германики Октавия мелькнула в роли малолетней правонарушительницы.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Диана Арбенина в роли следовательницы Анны

Привлечение непрофессиональных актёров привычная для Германики практика, которая превратилась в визитную карточку сериала. В первом сезоне настоящим открытием стал знаток клуба “Что? Где? Когда?” Андрей Козлов, превосходно сыгравший гуманного следователя. И телеведущая Алла Михеева, которой досталась неожиданно драматическая партия.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Октавия Германика в роли Алины

Свой выбор в пользу непрофессионалов Валерия объясняет недостатком времени, отведённого на кастинг, и нежеланием связываться с закостеневшими в своём амплуа дипломированными актёрами. «Мне очень легко и комфортно ра­ботать с неактёрами: зачастую ты подбираешь типаж и ис­пользуешь его один раз, пото­му что редко такие люди мо­гут ещё раз сыграть кого-то. Профессиональных актёров часто надо переучивать, они при­ходят уже готовые, думают, что знают, как играть. Актёрская школа у нас поеха­ла в ту сторону, которая мне не нравится.

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»
фото: Елена Ханга в роли адвоката Иды

Представления (термин из системы Станиславского, когда актёр в спектакле не проживает реальные чувства, а воспро­изводит готовый рисунок роли — прим. ред.) я не использую и с ними не работаю. А у типажей — нет этой школы, они могут понять, как лично себя поставить в пред­лагаемые обстоятельства. Им проще, чем актёрам. Сейчас артисты играют одно и то же везде. Кроме Юры Борисова, быть мо­жет, и еще парочки. Костя Плотников вот очень крутой! Надо посмотреть, сыграет ли он кого-нибудь, кроме Горшка».
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№ 1
Yanina Sokolova   5.04.2024 - 17:07
Выходит, Глафира мечтала о таком кино как второй сезон "Обоюдное согласие". То, ради чего она рыдала. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии» фотографии
Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии» фотографии
Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии» фотографии
Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии» фотографии
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