Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

У Германики есть православное шоу «Лера в большом городе», героиней которого год назад стала Глафира Тарханова. Интервью получилось драматическим — в какой-то момент, говоря о творческом кризисе, актриса посетовала на то, что со времён «Измен» ей не предлагали интересных ролей. И заплакала: «Я хочу качественное кино. Где все хотят, чтобы было круто. Где все профессионалы, где хороший сценарий, где классный режиссёр, продюсер, готовый в это вложиться, потому что он знает, что это будет круто. А я знаю, что я сделаю круто».
фото: Глафира Тарханова на интервью у Валерии Гай Германики
Германику эта исповедь, по всей видимости, проняла. И когда она получила сценарий второго сезона, то сразу предложила на роль Тарханову, потому что знала, что та “будет стараться”. Глафира, со своей стороны, видимо, так хотела работать с Германикой, что даже пошла на жертвы и снялась в сериале обнажённой. Хотя в том же интервью Глафира сказала, что отказывается раздеваться в кадре, потому что это не нравится её мужу, актёру Алексею Фаддееву.
фото: Валерия Гай Германика
«Я вглядывалась в неё, пока брала интервью. В беседе Глафира говорила, что её не снимают. Вернее снимают, но она застряла в мелодрамах. Когда я получила сценарий «Обоюдного согласия», то предложила продюсерам её. Многих актёров надо уговаривать и тянуть — унылое мероприятие, а тут было ясно, что человек будет стараться. К тому же в Глафире есть потенциал стать новым лицом на киноплатформах. Мне её сразу утвердили. Она очень хорошая актриса. Надеюсь, как и зрители, которые пишут комментарии под тизером «Обоюдного согласия», что после сериала перезагрузится её карьера, и Глафиру пересмотрят режиссёры, как случилось с Анной Снаткиной после первого сезона», — сказала Валерия в интервью изданию «Собака».
фото: Мария Михалкова-Кончаловская в роли Жени Венишевой
Судя по всему, благодаря интервью получила роль и Мария Михалкова-Кончаловская, сыгравшая старшую дочь героини Тархановой. Год назад Валерия брала интервью у Любови Толкалиной, и как истинный документалист-провокатор, решила пригласить в конце интервью дочь актрисы Марию. Которая выдала совершенно иную точку зрения на отношения с матерью.
фото: Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская на интервью у Валерии Гай Германики
Помимо Марии в сезоне задействованы ещё несколько «неактёров», половине из которых достались ведущие роли. Ресторатор Максим Ползиков сыграл мужа героини Тархановой, модели Валентине Ясень досталась роль строгой свекрови-интриганки, телеведущая Елена Ханга сыграла адвоката главной героини, певица Диана Арбенина предстала в образе строгой и проницательной следовательницы, стилист Владимир Славский получил роль администратора клиники, а старшая дочь Германики Октавия мелькнула в роли малолетней правонарушительницы.
фото: Диана Арбенина в роли следовательницы Анны
Привлечение непрофессиональных актёров привычная для Германики практика, которая превратилась в визитную карточку сериала. В первом сезоне настоящим открытием стал знаток клуба “Что? Где? Когда?” Андрей Козлов, превосходно сыгравший гуманного следователя. И телеведущая Алла Михеева, которой досталась неожиданно драматическая партия.
фото: Октавия Германика в роли Алины
Свой выбор в пользу непрофессионалов Валерия объясняет недостатком времени, отведённого на кастинг, и нежеланием связываться с закостеневшими в своём амплуа дипломированными актёрами. «Мне очень легко и комфортно работать с неактёрами: зачастую ты подбираешь типаж и используешь его один раз, потому что редко такие люди могут ещё раз сыграть кого-то. Профессиональных актёров часто надо переучивать, они приходят уже готовые, думают, что знают, как играть. Актёрская школа у нас поехала в ту сторону, которая мне не нравится.
фото: Елена Ханга в роли адвоката Иды
Представления (термин из системы Станиславского, когда актёр в спектакле не проживает реальные чувства, а воспроизводит готовый рисунок роли — прим. ред.) я не использую и с ними не работаю. А у типажей — нет этой школы, они могут понять, как лично себя поставить в предлагаемые обстоятельства. Им проще, чем актёрам. Сейчас артисты играют одно и то же везде. Кроме Юры Борисова, быть может, и еще парочки. Костя Плотников вот очень крутой! Надо посмотреть, сыграет ли он кого-нибудь, кроме Горшка».
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