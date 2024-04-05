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«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

5 апреля
2024 год

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5 апреля 2024
После премьеры второго сезона «Обоюдного согласия» Валерия Гай Германика захотела вернуться к полнометражному кино. И у неё даже есть необычное концептуальное направление, в котором она хочет двигаться — экранизация произведений забытых советских писателей.

«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

«Я под­забила на кино, думала: буду делать сериалы для реализации. Ведь я этим занимаюсь, по­тому что у меня есть такая потребность био­логическая и ментальная. Но, видимо, всё же вернусь в кино после «Обоюдного согласия». Уже есть идеи для фильма: мечтаю экранизи­ровать советских классиков поздних, которых никто не помнит практически, кроме плачу­щих интеллигентов», — заявила режиссёр в интервью изданию «Собака».

«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли
фото: Иван Ургант и Николай Солодников на съёмках фильма "Во сне ты горько плакал"

Под “плачущим интеллигентом” Валерия имеет ввиду журналиста Николая Солодникова, который дебютирует в режиссуре с экранизацией рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько пла­кал». Главную роль сыграл Иван Ургант, а постер к фильму был опубликован 11 марта.

«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

«Я была в шоке, когда увидела по­стер к его фильму «Во сне ты горько пла­кал». Я ведь тоже хотела экранизировать Казако­ва и думала, как это сделать. Но у меня ещё есть в запасе пара писателей, за которых планирую взяться».
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«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли фотографии
«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли фотографии
«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли фотографии
«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли фотографии
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