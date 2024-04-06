«Не хочу, чтобы мама разгребала мой хлам»: Шэннен Доэрти готовится к смерти

Несмотря на болезненное состояние, вызванное четвёртой стадией рака молочной железы, Шэннен Доэрти не теряет бодрости духа. Она продолжает проходить курсы химиотерапии, принимать лекарства и скоро планирует приступить к клиническим испытаниям новых методов лечения. Однако прогноз врачей неутешительный: метастазы уже поразили мозг и кости актрисы. Сейчас она распродает свои личные вещи.
«Главный приоритет для меня — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше неё. Хочу, чтобы в остальном было проще – не пришлось решать какие-то задачи, разгребать хлам. Что она будет делать с четырьмя складскими помещениями, заполненными мебелью?» – рассказала актриса в своём подкасте Let's Be Clear.
У Шэннен большая коллекция антикварной мебели, которую она собирала несколько десятков лет. Она призналась, что ей тяжело расставаться с любимыми вещами, но она понимает, что сейчас это необходимо: «Всё это пылится на складе, ждёт своего часа, который никак не наступает. Ну зачем я храню три обеденных стола? Пора заканчивать заниматься накопительством», – сказала актриса.
фото: Шэннен Доэрти с мамой
На деньги, полученные с продажи вещей, Шэннен планирует поехать в путешествие с мамой: «Конечно, эта поездка не принесет мне какой-то радости. Но я буду счастлива, что смогу отвезти маму в те места, куда она всегда хотела поехать. Воспоминания и впечатления гораздо важнее каких-то материальных благ и вещей».
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