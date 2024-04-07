Саша Барон Коэн
и Айла Фишер
расстались после 14 лет брака. Об этом актриса сообщила в социальных сетях.
«После долгого теннисного матча, длившегося более 20 лет, мы наконец-то бросаем ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака. Мы всегда уделяем приоритетное внимание нашей конфиденциальности и спокойно работаем над этим. Мы разделяем нашу преданность и любовь к нашим детям. Мы искренне ценим ваше уважение к стремлению нашей семьи сохранить конфиденциальность»
, — написала Фишер.
52-летний британский актёр и 48-летняя австралийская актриса были вместе с 2002 года. В 2010 году они поженились. У них трое детей: 17-летняя дочь Олив, 13-летняя дочь Элула и 9-летний сын Монтгомери.
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