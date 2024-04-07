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«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей

7 апреля
2024 год

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7 апреля 2024
У Анны Хилькевич сейчас насыщенная пора: она задействована сразу в трёх телевизионных шоу в качестве ведущей, активно снимается в кино и сериалах, а также готовится стать мамой в третий раз. В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала о том, как распределять своё время, чтобы всё успевать.

«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей

«Я активно занимаюсь тайм-менеджментом: планирую своё время заранее, смотрю на месяцы вперед и выделяю дни, которые посвящу себе и своей семье. Времени на развлечения не остается, но мне оно особо и не нужно. Я вдохновляюсь работой и семьёй, а с этими сферами жизни у меня всё отлично».

Актриса также рассказала о воспитании детей и отметила, что обе дочери, 8-летняя Арианна и 5-летняя Мария, унаследовали разные черты её черты характера: «В каждой дочке я вижу свои черты. Мне кажется, Маша больше похожа на меня. Она открытая, смелая, артистичная, любит выступать на сцене. Внешне Маша такая девочка-девочка, нежный цветочек, но внутри у неё сильный стержень, который она мастерски скрывает. В Ариаше я узнаю своё трудолюбие и любознательность. Мне нужно всё время учиться, заниматься, открывать что-то новое. В Арианне это тоже присутствует, что очень меня радует».

«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей

Анна старается прививать дочерям интерес к творчеству с детства: «Они слушают сейчас всех современных исполнителей. Любят и артистов своего возраста, и исполнителей постарше. Девочки у нас очень музыкальные — учатся в музыкальной школе, занимаются вокалом и играют на фортепиано. Музыка в их комнате играет постоянно. Недавно они нашли песню Натали «Морская черепашка по имени Наташка» и начали ее слушать. Я была очень удивлена!»
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«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей фотографии
«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей фотографии
«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей фотографии
«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей фотографии
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