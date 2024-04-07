«В каждой дочке я вижу свои черты»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании детей

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Завершились съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли

«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Все маньяки будут пойманы: 5 причин смотреть «Тень Чикатило»

Оригинальный российский детектив с Кириллом Жандаровым в роли клинического психиатра

«Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами