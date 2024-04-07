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Элизабет Ризер тайно вышла замуж

7 апреля
2024 год

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7 апреля 2024

Элизабет Ризер, известная по роли Эсми Каллен в киносаге «Сумерки», тайно вышла замуж за композитора Брюса Гилберта. Свадьба состоялась ещё в августе прошлого года, однако актриса рассказала об этом только сейчас. Она опубликовала фотографии с торжественной церемонии в своих социальных сетях, а журнал Vogue выпустил подробный материал о событии.

Элизабет Ризер тайно вышла замуж

«Это был полный переживаний опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши клятвы. Это изменило всё. Я всё время старалась не плакать, а потом начинала смеяться», — рассказала Элизабет. Свадебная церемония прошла в Италии, в узком кругу друзей. К алтарю невеста прошла в нежном полупрозрачном платье под звуки мандолины и гитары, а первый танец пара исполняла под Cucurrucucu Paloma бразильского музыканта Каэтано Велозо.

Элизабет Ризер тайно вышла замуж

История знакомства пары довольно необычная. Они долгое время жили совсем недалеко друг от друга в Лос-Анджелесе, но при этом не общались. В 2017 году Элизабет позвала в гости друзей, чтобы они все вместе могли поиграть с собаками на заднем дворе её дома. Мимо проходил Брюс, который тоже решил выгулять свою собаку, и кто-то из друзей актрисы решил его подозвать. В итоге общение затянулось. Брюс сделал актрисе предложение спустя пять лет во время поездки в Италию, в отеле, который Элизабет считает «лучшим местом на Земле».

Элизабет Ризер тайно вышла замуж
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