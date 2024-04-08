Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей

Павел Деревянко снова оказался в эпицентре скандала
. На этот раз актёр перевёл мошенникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает
Телеграм-канал Baza.
По данным канала, в Телеграме актёру написал человек, который представился одним из его знакомых и попросил в долг 300 тысяч рублей. Деревянко не стал прояснять детали и перевёл деньги. Но уже через час ему написали с того же номера и попросили 250 тысяч рублей. После этого Деревянко понял, что его обманули: он позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Деньги заморозили, а сам актёр обратился в полицию.
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