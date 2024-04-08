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Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей

8 апреля
2024 год

Лайфстайл >>
8 апреля 2024
Павел Деревянко снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз актёр перевёл мошенникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей

По данным канала, в Телеграме актёру написал человек, который представился одним из его знакомых и попросил в долг 300 тысяч рублей. Деревянко не стал прояснять детали и перевёл деньги. Но уже через час ему написали с того же номера и попросили 250 тысяч рублей. После этого Деревянко понял, что его обманули: он позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Деньги заморозили, а сам актёр обратился в полицию.
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№ 1
Екатерина Колосова 2000 (Москва)   9.04.2024 - 00:08
Да что ж с ним не так-то? Вроде должна жизнь чему-то учить, а, глядя на него, получается, не учит. Или она так инфоповоды создаёт? Если так, то довольно странно пиарить себя на своей же глупости читать далее>>
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Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей фотографии
Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей фотографии
Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей фотографии
Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей фотографии
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