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«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре

9 апреля
2024 год

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9 апреля 2024
Последние три года, с момента выхода сериала «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов переживает головокружительный перезапуск своей актёрской карьеры. 2024 год начался для Юрия с премьеры сериала «Артист с большой дороги», а в производстве ещё как минимум 6 проектов, среди которых роль Брежнева в сериале «Игры».

«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре
фото: Кадр из сериала "Игры"

Широкая известность пришла к Стоянову в 90-е, когда он, послушав Илью Олейникова, ушёл из театра на телевидение делать передачу «Городок». Но до этого актёр отслужил в БДТ с 1978 по 1995 годы, играя на второстепенных ролях. Даже Табаков, который позже предлагал Стоянову роли в мхатовских постановках, удивился, узнав, что актёр играл в БДТ, и не смог вспомнить его ни в одной роли.

«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре

Причина, по которой Товстоногов упорно не давал Стоянову роли посерьёзнее, может быть связана, по мнению актёра, с его семейным положением.

«Я тогда ушёл из одной семьи в другую, будучи молодым актёром. А Георгий Александрович Товстоногов воспитал двоих сыновей сам. При живой жене. И вот к нему приходит молодой парень, который уходит из семьи, где двое сыновей. Мне почему-то кажется, что он, грузин, должен был меня возненавидеть за это. Это я по-человечески могу понять», — признался актёр в интервью Надежде Стрелец.

Но и сам Стоянов не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы поправить своё положение в театре. Испытывая “невероятную тоску” по творческой самореализации, актёр был глубоко не уверен в своих возможностях.

«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре

«Я валялся на диване и играл всё время на гитаре. И считал, что это стыдно — постучать в кабинет главному режиссёру. Стыдно сыграть не свою роль. Я не могу клянчить, я не могу просить. Не умею этого по сей день. И этот мой вечный ответ «Ну просто моё время ещё не пришло»… Да это не уверенность была никакая, не мудрость. Просто отмазка. Ну, может, в глубине души я надеялся, что что-то изменится.

Если бы не появился Илья и не стал бы главным мотиватором, я бы так и мучился тем, что ни черта не играю. А почему я не просил роли? Потому что я не был уверен, что я это смогу. Я не был Саша Петров, Юра Борисов и Ваня Янковский — ни по таланту, ни по чему. Был ли я плохим артистом, а потом в один день стал хорошим? Это важный для меня вопрос.

«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре
фото: Юрий Стоянов и Илья Олейников

Я очень благодарен тому времени. Это невероятная школа несыгранных ролей. Есть какое-то количество благополучных по судьбе артистов, которые могут тонко и искренне сыграть несостоявшуюся жизнь. Кто-то может это талантом взять. А кто-то биографией. Я, наверное, биографией».

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фотографии >>
«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре фотографии
«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре фотографии
«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре фотографии
«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре фотографии
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