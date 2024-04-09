«Я не могу клянчить»: Юрий Стоянов о неуверенности в себе и работе в театре

Широкая известность пришла к Стоянову в 90-е, когда он, послушав Илью Олейникова, ушёл из театра на телевидение делать передачу «Городок». Но до этого актёр отслужил в БДТ с 1978 по 1995 годы, играя на второстепенных ролях. Даже Табаков, который позже предлагал Стоянову роли в мхатовских постановках, удивился, узнав, что актёр играл в БДТ, и не смог вспомнить его ни в одной роли.
Причина, по которой Товстоногов упорно не давал Стоянову роли посерьёзнее, может быть связана, по мнению актёра, с его семейным положением.
«Я тогда ушёл из одной семьи в другую, будучи молодым актёром. А Георгий Александрович Товстоногов воспитал двоих сыновей сам. При живой жене. И вот к нему приходит молодой парень, который уходит из семьи, где двое сыновей. Мне почему-то кажется, что он, грузин, должен был меня возненавидеть за это. Это я по-человечески могу понять», — признался актёр в интервьюНадежде Стрелец.
Но и сам Стоянов не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы поправить своё положение в театре. Испытывая “невероятную тоску” по творческой самореализации, актёр был глубоко не уверен в своих возможностях.
«Я валялся на диване и играл всё время на гитаре. И считал, что это стыдно — постучать в кабинет главному режиссёру. Стыдно сыграть не свою роль. Я не могу клянчить, я не могу просить. Не умею этого по сей день. И этот мой вечный ответ «Ну просто моё время ещё не пришло»… Да это не уверенность была никакая, не мудрость. Просто отмазка. Ну, может, в глубине души я надеялся, что что-то изменится.
Если бы не появился Илья и не стал бы главным мотиватором, я бы так и мучился тем, что ни черта не играю. А почему я не просил роли? Потому что я не был уверен, что я это смогу. Я не был Саша Петров, Юра Борисов и Ваня Янковский — ни по таланту, ни по чему. Был ли я плохим артистом, а потом в один день стал хорошим? Это важный для меня вопрос.
фото: Юрий Стоянов и Илья Олейников
Я очень благодарен тому времени. Это невероятная школа несыгранных ролей. Есть какое-то количество благополучных по судьбе артистов, которые могут тонко и искренне сыграть несостоявшуюся жизнь. Кто-то может это талантом взять. А кто-то биографией. Я, наверное, биографией».
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